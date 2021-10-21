Calleri e Rigoni correm no gramado e seguem recuperação no São Paulo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta quinta-feira (21), o treino do São Paulo foi marcado por uma boa notícia para o clube. Após se lesionar no clássico contra o Corinthians, o atacante Jonathan Calleri correu ao lado de Rigoni durante as atividades realizadas no CT da Barra Funda. Com isso, assim como o camisa 77, Calleri inicia etapa de recuperação física e pode voltar aos gramados em breve.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Na última quarta-feira (20), Rigoni, que se recupera de lesão na coxa, já havia feito esse mesmo procedimento, avançando em sua recuperação, que já dura mais de uma semana.

Rigoni teve estiramento na região posterior da coxa esquerda, enquanto Calleri se recupera de edema na coxa direita.

Com a lesão de Calleri e sem contar com Rigoni, o São Paulo deve ir a campo com novidades no ataque na próxima partida. Pablo é um nome provável para jogar na vaga do camisa 30.