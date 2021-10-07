Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Calleri e Luciano esclarecem discussão no pênalti do São Paulo diante do Santos

Após o árbitro Raphael Claus conferir o VAR e assinalar penalidade de Vinícius Baliero, os atacantes do Tricolor  discutiram sobre quem bateria, e Calleri converteu a cobrança...
LanceNet

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 20:40

Crédito: Reprodução / Premiere
Os atacantes do São Paulo, Calleri e Luciano, tiverem um breve desentendimento no momento em que Raphael Claus assinalou pênalti para o Tricolor na primeira etapa do empate contra o Santos, pelo Brasileirão.
Quando a penalidade máxima foi confirmada, o camisa 30 tinha posicionado a bola na marca da cal. No entanto, Luciano chegou com outra bola, pedindo para bater. Foi então que o bate-boca entre os dois começou.
O camisa 11 explicou que ele é o cobrador oficial quando Reinaldo não está disponível, e ressaltou que o argentino pediu para bater.
– Depois do Reinaldo a gente tem essa confiança, a gente treina. O Calleri pediu para bater o pênalti e fazer o gol. Eu estou aqui para ajudar todos, claro que tinha vontade de bater, mas ele pediu e fez o gol – disse Luciano.
Em seguida, Calleri agradeceu o companheiro por deixá-lo cobrar a penalidade.
- Agradeço muito o Luciano. Eu queria fazer um gol, estava muito tempo sem jogar, mas é tudo dele (apontando para Luciano). - disse Calleri.
Após o gol, Luciano foi o primeiro a abraçar Calleri, que anotou seu primeiro gol pelo São Paulo nessa segunda passagem pelo clube do Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados