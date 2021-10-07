Calleri e Luciano esclarecem discussão no pênalti do São Paulo diante do Santos

Os atacantes do São Paulo, Calleri e Luciano, tiverem um breve desentendimento no momento em que Raphael Claus assinalou pênalti para o Tricolor na primeira etapa do empate contra o Santos, pelo Brasileirão.
Quando a penalidade máxima foi confirmada, o camisa 30 tinha posicionado a bola na marca da cal. No entanto, Luciano chegou com outra bola, pedindo para bater. Foi então que o bate-boca entre os dois começou.
O camisa 11 explicou que ele é o cobrador oficial quando Reinaldo não está disponível, e ressaltou que o argentino pediu para bater.
SÃO PAULO NA LIBERTA? SIMULE OS JOGOS DO TRICOLOR NO BRASILEIRÃO
– Depois do Reinaldo a gente tem essa confiança, a gente treina. O Calleri pediu para bater o pênalti e fazer o gol. Eu estou aqui para ajudar todos, claro que tinha vontade de bater, mas ele pediu e fez o gol – disse Luciano.
Em seguida, Calleri agradeceu o companheiro por deixá-lo cobrar a penalidade.
- Agradeço muito o Luciano. Eu queria fazer um gol, estava muito tempo sem jogar, mas é tudo dele (apontando para Luciano). - disse Calleri.
Após o gol, Luciano foi o primeiro a abraçar Calleri, que anotou seu primeiro gol pelo São Paulo nessa segunda passagem pelo clube do Morumbi.