futebol

Calleri e Gabriel saem no BID e podem estrear pelo São Paulo

Atacante e volante são registrados e estão liberados para jogarem pelo Tricolor. Presença da dupla vai depender das avaliações físicas e da comissão técnica de Crespo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 11:31

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 11:31

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo teve uma boa notícia na manhã desta sexta-feira (10). A dupla Calleri e Gabriel teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já estão liberados para estrearem no Tricolor. Agora, a presença dos jogadores vai depender das avaliações físicas e da comissão técnica de Hernán Crespo. O São Paulo realiza um treino nesta manhã e outro no sábado antes de viajar ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, no domingo, às 20h30.
Calleri não joga desde o dia 21 de abril desse ano, ou seja há mais de quatro meses. Na última partida ainda com a camisa do Osasuna, o argentino balançou a rede e ajudou a equipe a vencer o Valencia por 3 a 1 pelo Campeonato Espanhol.
Amado clube brasileiro! Veja fotos da nova terceira camisa do São Paulo para a temporada
Já Gabriel não entra em campo desde 15 de agosto, quando jogou por 20 minutos na vitória do Nacional-URU sobre o Liverpool-URU. O jogador já treina com o elenco e inclusive foi utilizado em um jogo-treino contra o São Bernardo, mas a comissão técnica de Crespo prefere dar mais tempo a sua adaptação ao futebol brasileiro, assim como Calleri.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã

