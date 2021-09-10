Calleri e Gabriel saem no BID e podem estrear pelo São Paulo

O São Paulo teve uma boa notícia na manhã desta sexta-feira (10). A dupla Calleri e Gabriel teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já estão liberados para estrearem no Tricolor. Agora, a presença dos jogadores vai depender das avaliações físicas e da comissão técnica de Hernán Crespo. O São Paulo realiza um treino nesta manhã e outro no sábado antes de viajar ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, no domingo, às 20h30.
Calleri não joga desde o dia 21 de abril desse ano, ou seja há mais de quatro meses. Na última partida ainda com a camisa do Osasuna, o argentino balançou a rede e ajudou a equipe a vencer o Valencia por 3 a 1 pelo Campeonato Espanhol.
Já Gabriel não entra em campo desde 15 de agosto, quando jogou por 20 minutos na vitória do Nacional-URU sobre o Liverpool-URU. O jogador já treina com o elenco e inclusive foi utilizado em um jogo-treino contra o São Bernardo, mas a comissão técnica de Crespo prefere dar mais tempo a sua adaptação ao futebol brasileiro, assim como Calleri.