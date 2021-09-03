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Calleri e Gabriel Neves não poderão entrar em campo pelo São Paulo na Copa do Brasil

Dupla foi contratada após o prazo para a inscrição de novos jogadores na competição e, portanto, ficarão de fora da decisão das quartas de final, contra o Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 08:00

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 08:00

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Reforços do São Paulo para o restante da temporada, Gabriel Neves e Calleri chegaram com muita expectativa por parte do torcedor. Buscando corrigir os problemas da equipe e melhorar pontos considerados deficientes do elenco, os dois não poderão entrar em campo na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fortaleza.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O período para os times brasileiros contratarem jogadores estrangeiros se encerrou na última segunda-feira (30), justamente o dia em que os reforços do São Paulo foram anunciados. A inscrição de atletas no Brasileirão segue aberta, mas a situação é diferente na Copa do Brasil.
O prazo para inscrever novos jogadores era no último dia útil antes da partida das quartas de final da competição. Assim, com o primeiro jogo das quartas sendo disputado no dia 25 de agosto, uma quarta-feira, o último dia disponível para inscrever os reforços foi o dia 24.
Isso significa que Calleri e Gabriel Neves ficarão de fora da decisão entre o Tricolor paulista e o Fortaleza.
A partida está em aberto após o empate por 2 a 2 no Morumbi, fazendo com que o vencedor da partida de volta se classifique para as semifinais e, em caso de empate, o confronto seja decidido nas cobranças de pênaltis.A partida de volta está marcada para o dia 15 de setembro, às 21h30, na Arena Castelão, casa do Fortaleza. A data da partida foi remarcada em decorrência de um reajuste feito pela CBF para não prejudicar times que tiveram jogadores convocados para defender suas seleções na data FIFA.

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