Calleri e Gabriel Neves não poderão entrar em campo pelo São Paulo na Copa do Brasil

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Reforços do São Paulo para o restante da temporada, Gabriel Neves e Calleri chegaram com muita expectativa por parte do torcedor. Buscando corrigir os problemas da equipe e melhorar pontos considerados deficientes do elenco, os dois não poderão entrar em campo na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fortaleza.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O período para os times brasileiros contratarem jogadores estrangeiros se encerrou na última segunda-feira (30), justamente o dia em que os reforços do São Paulo foram anunciados. A inscrição de atletas no Brasileirão segue aberta, mas a situação é diferente na Copa do Brasil.

O prazo para inscrever novos jogadores era no último dia útil antes da partida das quartas de final da competição. Assim, com o primeiro jogo das quartas sendo disputado no dia 25 de agosto, uma quarta-feira, o último dia disponível para inscrever os reforços foi o dia 24.

Isso significa que Calleri e Gabriel Neves ficarão de fora da decisão entre o Tricolor paulista e o Fortaleza.