Calleri deve voltar ao time titular; atacante marcou três dos últimos quatro gols do São Paulo

O São Paulo deve ter o retorno do atacante Jonathan Calleri ao time titular contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O argentino voltou ao time na derrota por 1 a 0 para o Bahia, mas jogou somente 25 minutos e não conseguiu se destacar. Calleri vem sendo importante para o São Paulo desde que estreou, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no dia 19 de setembro. Em sete de outubro, no empate por 1 a 1 contra o Santos, Calleri começou a sequência como titular correspondeu.
Dos últimos quatro gols marcados pelo São Paulo, o camisa 30 foi responsável por três deles: contra o Santos (1 a 1), Ceará (1 a 1) e Corinthians (1 a 0). O único gol do Tricolor sem ser de Calleri foi o marcado pelo meia Gabriel Sara, na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Morumbi.
Nessa partida, Calleri foi desfalque por conta de um edema na coxa direita, sofrido no Majestoso. ele foi desfalque contra Red Bull Bragantino e Internacional. Ceni falou sobre o retorno do atacante diante.
- Eu não tinha o Calleri ainda, o Calleri está voltando de lesão, deve começar a próxima partida, mas para esse jogo, assim como nós fizemos com o Rigoni também, na volta dele teve que sair mais cedo - disse o treinador, em entrevista coletiva.
ÚLTIMOS QUATRO GOLS DO SÃO PAULOsão Paulo 1 x 1 Santos - CalleriSão Paulo 1 x 1 Ceará - Calleri São Paulo 1 x 0 Corinthians - Calleri São Paulo 1 x 0 Internacional - Gabriel Sara