Calleri deve ser desfalque do São Paulo: veja provável escalação contra o Internacional

Crédito: Calleri não deve aturar contra o Internacional (Reprodução/ Twitter @SaoPaulo

O São Paulo deve ter o desfalque do atacante Calleri contra o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O argentino realizou atividades individuais separadas do elenco no CT da Barra Funda. Vale ressaltar que ele não treinou com os companheiros durante toda a semana. Calleri se machucou na vitória contra o Corinthians, por 1 a 0, no Morumbi e já tinha sido desfalque diante do Red Bull Bragantino, no último domingo. Sem treinos com o elenco, o seu retorno fica improvável.

Uma boa notícia no treinamento foi a situação de Rigoni. O atacante fez todo o treino com o grupo e está mais perto do retorno. Ele se machucou diante do Cuiabá, no empate sem gols, último jogo de Crespo no comando do São Paulo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Rodrigo Nestor fez atividades individuais e também não deve ter condições de encarar o Internacional. Sendo assim, um provável time tem: Volpi; Orejuela, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Luciano.