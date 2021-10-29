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Calleri deve ser desfalque do São Paulo: veja provável escalação contra o Internacional

Camisa 30 ainda se recupera de um edema na coxa e não treinou com o elenco. Em compensação, Rigoni fez toda a atividade com o grupo e deve voltar diante do Colorado...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 13:49
Crédito: Calleri não deve aturar contra o Internacional (Reprodução/ Twitter @SaoPaulo
O São Paulo deve ter o desfalque do atacante Calleri contra o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O argentino realizou atividades individuais separadas do elenco no CT da Barra Funda. Vale ressaltar que ele não treinou com os companheiros durante toda a semana. Calleri se machucou na vitória contra o Corinthians, por 1 a 0, no Morumbi e já tinha sido desfalque diante do Red Bull Bragantino, no último domingo. Sem treinos com o elenco, o seu retorno fica improvável.
Uma boa notícia no treinamento foi a situação de Rigoni. O atacante fez todo o treino com o grupo e está mais perto do retorno. Ele se machucou diante do Cuiabá, no empate sem gols, último jogo de Crespo no comando do São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Rodrigo Nestor fez atividades individuais e também não deve ter condições de encarar o Internacional. Sendo assim, um provável time tem: Volpi; Orejuela, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Luciano.
O São Paulo está na 13ª colocação na tabela do Brasileirão, com 34 pontos, cinco a mais que o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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