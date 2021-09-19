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futebol

Calleri deve reestrear no São Paulo; atacante busca repetir bom início de 2016

Argentino tem chances de jogar alguns minutos diante do Atlético-GO, neste domingo (19), às 16h, no Morumbi. Na sua primeira passagem, estreou com gol e foi bem em outros jogos...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 07:00
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo deve ter a estreia do atacante Jonathan Calleri no duelo diante do Atlético-GO, às 16h, no Morumbi, neste domingo (19), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado no último dia da janela de transferências, o argentino não joga desde 21 de abril, ainda pelo Campeonato Espanhol. Por conta disso, a comissão técnica toma cuidado para evitar problemas físicos. Sendo assim, ele deve atuar em pelo menos parte da partida. Sua presença entre os titulares é improvável.
Nesta temporada, Calleri vai tentar repetir o seu bom desempenho nos primeiros jogos em 2016 com a camisa do Tricolor. Naquela ocasião, o argentino marcou gol na estreia diante do Cesar Vallejo-PER, em empate por 1 a 1.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!E não parou por aí. No duelo seguinte, já como titular, Calleri marcou dois gols na goleada do São Paulo por 4 a 0 sobre o Água Santa, pelo Paulistão. Portanto, Calleri marcou três gols nos dois primeiros jogos pelo São Paulo na sua primeira passagem pelo clube do Morumbi.
Em 31 jogos com a camisa do São Paulo em seis meses em 2016, Calleri anotou 16 gols e foi destaque na campanha de semifinalista da Libertadores. Agora, ele está emprestado pelo Deportivo Maldonado-URU até o final de 2022.

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