Calleri deve reestrear no São Paulo; atacante busca repetir bom início de 2016

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo deve ter a estreia do atacante Jonathan Calleri no duelo diante do Atlético-GO, às 16h, no Morumbi, neste domingo (19), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado no último dia da janela de transferências, o argentino não joga desde 21 de abril, ainda pelo Campeonato Espanhol. Por conta disso, a comissão técnica toma cuidado para evitar problemas físicos. Sendo assim, ele deve atuar em pelo menos parte da partida. Sua presença entre os titulares é improvável.

Nesta temporada, Calleri vai tentar repetir o seu bom desempenho nos primeiros jogos em 2016 com a camisa do Tricolor. Naquela ocasião, o argentino marcou gol na estreia diante do Cesar Vallejo-PER, em empate por 1 a 1.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!E não parou por aí. No duelo seguinte, já como titular, Calleri marcou dois gols na goleada do São Paulo por 4 a 0 sobre o Água Santa, pelo Paulistão. Portanto, Calleri marcou três gols nos dois primeiros jogos pelo São Paulo na sua primeira passagem pelo clube do Morumbi.