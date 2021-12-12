Calleri destaca importância de Rogério Ceni no São Paulo: 'Capacidade incrível'

O atacante Jonathan Calleri falou sobre o técnico Rogério Ceni, que ficará no São Paulo para a próxima temporada após uma reunião com a diretoria. que definiu o fico, tanto do treinador, quanto do coordenador de futebol, Muricy Ramalho. Em entrevista ao 'Esporte Espetacular', o argentino exaltou o treinador e destacou a sua importância para a equipe são-paulina, principalmente na variedade dos treinos no dia a dia.

- É um grande treinador e com uma capacidade incrível. Tem que estar aqui dentro para saber. Todos os exercícios que ele dá são diferentes. Não repete um exercício dia após dia. E vemos a vontade que ele tem de trabalhar com o grupo. Que ele possa ser a pessoa mais importante do clube, o nosso técnico para o ano que vem. Que possamos nos reforçar da melhor maneira possível, porque é verdade que precisamos nos reforçar em todos os setores - afirmou Calleri.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!Calleri também elogiou a torcida do São Paulo, que marcou boa presença em todos os jogos da equipe disputados no Morumbi e foi importante na briga do Tricolor contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

- Agradeço muito todos os torcedores que cantam meu nome, que eu possa dar alegrias. Como sempre digo, parece que tenho uma conexão especial. A verdade é que depois de uma campanha muito ruim no Brasileirão, a pior da história do clube, iam 40, 45 mil pessoas, e creio que foi fundamental para que a gente pudesse ganhar os jogos em casa - finalizou.

Nesta temporada, o argentino realizou 16 jogos, com cinco gols marcados.