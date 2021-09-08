Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Calleri comenta situação financeira do São Paulo: 'Que me paguem quando têm que pagar'
futebol

Calleri comenta situação financeira do São Paulo: 'Que me paguem quando têm que pagar'

Atacante disse que não está preocupado com o dinheiro, pois voltou ao São Paulo para jogar futebol e ficar feliz, mas expressou que espera que o clube pague em dia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 18:00

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 18:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo apresentou o seu novo reforço para a temporada, Jonathan Calleri, nesta quarta-feira (8). Após ser apresentado, o atacante respondeu perguntas dos jornalistas durante a entrevista coletiva. O argentino foi questionado sobre a situação financeira da equipe e, embora tenha dito que não pensa nisso, foi enfático ao afirmar que espera o cumprimento de seu acordo com o clube.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Calleri foi questionado sobre a situação financeira do São Paulo, que possui uma dívida alta e, atualmente, preza pela responsabilidade financeira nas suas contratações, não podendo gastar mais do que deve para evitar abrir um rombo em seu orçamento.
O argentino disse que seu foco é o futebol e que a questão salarial não é o motivo pelo qual ele está no Tricolor, mas deixou claro que espera que o clube pague em dia.
– O dinheiro hoje é secundário, eu venho aqui jogar e ficar feliz. É o que mais quero, voltar a jogar e me sentir um jogador importante. Isso de contrato não depende de mim, tem que perguntar para os dirigentes, e que me paguem quando têm que pagar. É um contrato firmado, bastante aceitável, e vou jogar para demonstrar para todos que posso ser outra vez o jogador que já fui - afirmou o atacante.O São Paulo enfrenta, recentemente, uma questão delicada em relação aos pagamentos a um atleta. O time deve uma quantia de mais de R$ 11 milhões ao lateral Daniel Alves por direitos de imagem. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, reconheceu o débito, mas deixou claro que valores da CLT estão em dia. A situação gerou muita polêmica no último mês.
Além disso, o time teve, em 2020, um déficit de R$ 129,6 milhões, deixado pela diretoria anterior, e acumulou dívida de R$ 606 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados