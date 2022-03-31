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futebol

Calleri comemora vitória do São Paulo contra o Palmeiras, mas destaca: 'Nada decidido'

Artilheiro da equipe na temporada, o camisa 9 foi responsável por dois gols no jogo de ida da fase final do Campeonato Paulista...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 00:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 00:16
Grande destaque da vitória do São Paulo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (30), no primeiro jogo válido pela final do Campeonato Paulista 2022, Calleri destacou seu desempenho e reconheceu a boa partida. O Camisa 9 foi o autor de dois dos três gols do Tricolor paulista na rodada, um deles fruto de uma marcação de pênalti. O atacante ressaltou estar contente por chegar em uma final com a camisa do clube, porém, afirmou que reconhece que ainda não está nada decidido, embora o São Paulo esteja em vantagem.
- Muito contente por ter chegado a uma final por este clube. Estive aqui em 2016 e não consegui chegar na final da Libertadores. Sou grato ao torcedor, porque sei do esforço que fazem para vir ao jogo, e tínhamos que ganhar. Estou um pouco enjoado, porque a diferença era de 3 a 0, mas bola pegou no meu joelho. Teremos vantagem, agora é jogo de vida morte no domingo. Boa diferença, mas nada decidido - disse.Calleri também comentou sobre a parte física do elenco do Palmeiras. De acordo com o jogador, o São Paulo não estava fisicamente bem no início da temporada, mas conseguiu se recuperar e avançar no campeonato. Ainda destacou que considera o rival como a equipe mais forte, fisicamente falando, do Brasil.
- Muito contente por ter chegado a uma final por este clube. Estive aqui em 2016 e não consegui chegar na final da Libertadores. Sou grato ao torcedor, porque sei do esforço que fazem para vir ao jogo, e tínhamos que ganhar. Estou um pouco enjoado, porque a diferença era de 3 a 0, mas bola pegou no meu joelho. Teremos vantagem, agora é jogo de vida morte no domingo. Boa diferença, mas nada decidido - destacou.Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Palmeiras na última partida da competição, no próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.
Crédito: CallerifoiumdosgrandesnomesdoSãoPaulonoclássicocontraoPalmeiras(AlexSilva/Lancepress!

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