Calleri comemora vitória do São Paulo contra o Palmeiras, mas destaca: 'Nada decidido'

Grande destaque da vitória do São Paulo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (30), no primeiro jogo válido pela final do Campeonato Paulista 2022, Calleri destacou seu desempenho e reconheceu a boa partida. O Camisa 9 foi o autor de dois dos três gols do Tricolor paulista na rodada, um deles fruto de uma marcação de pênalti. O atacante ressaltou estar contente por chegar em uma final com a camisa do clube, porém, afirmou que reconhece que ainda não está nada decidido, embora o São Paulo esteja em vantagem.

- Muito contente por ter chegado a uma final por este clube. Estive aqui em 2016 e não consegui chegar na final da Libertadores. Sou grato ao torcedor, porque sei do esforço que fazem para vir ao jogo, e tínhamos que ganhar. Estou um pouco enjoado, porque a diferença era de 3 a 0, mas bola pegou no meu joelho. Teremos vantagem, agora é jogo de vida morte no domingo. Boa diferença, mas nada decidido - disse.Calleri também comentou sobre a parte física do elenco do Palmeiras. De acordo com o jogador, o São Paulo não estava fisicamente bem no início da temporada, mas conseguiu se recuperar e avançar no campeonato. Ainda destacou que considera o rival como a equipe mais forte, fisicamente falando, do Brasil.

- Muito contente por ter chegado a uma final por este clube. Estive aqui em 2016 e não consegui chegar na final da Libertadores. Sou grato ao torcedor, porque sei do esforço que fazem para vir ao jogo, e tínhamos que ganhar. Estou um pouco enjoado, porque a diferença era de 3 a 0, mas bola pegou no meu joelho. Teremos vantagem, agora é jogo de vida morte no domingo. Boa diferença, mas nada decidido - destacou.Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Palmeiras na última partida da competição, no próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.