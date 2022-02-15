Calleri comemora boa fase e elogia Rogério Ceni: 'Não imagino um técnico que saiba mais do que ele'

Calleri começou a temporada muito bem no São Paulo. O argentino foi autor de três gols em cinco jogos disputados até agora pelo clube. Contra a Ponte Preta, o camisa 9 foi decisivo para desempatar a partida nos acréscimos do segundo tempo. Em entrevista à 'ESPN', o jogador comemorou a boa fase e projetou os próximos jogos do Tricolor no Campeonato Paulista. A equipe volta a campo nesta quinta-feira (17), às 21h30, contra a Inter de Limeira, às 21h30, no Morumbi.

- Estou muito feliz por estes três gols neste ano, neste novo campeonato, muito feliz de voltar a marcar para que a equipe vença, muito feliz por estas duas vitórias, que são muito importantes para a gente, lutamos mais no esquema de jogo que o Rogério armou. São duas vitórias que nos colocam em segundo no grupo no Paulistão. Serve para nos dar confiança, sabemos que não estamos jogando da melhor maneira, que podemos jogar muito melhor, mas quando se dá o resultado, é muito mais importante ganhar do que jogar bem - disse. Calleri também fez questão de elogiar o trabalho do técnico Rogério Ceni, que estava pressionado no cargo, mas ganhou fôlego após as vitórias diante de Santo André e Ponte Preta.

- Gosto do esquema armado pelo Rogério, precisamos melhorar, nós mesmos sabemos disso. Confiamos no Rogério, estamos todos os dias convivendo com ele, é uma pessoa que respira futebol todo dia, não imagino um técnico que saiba mais do que ele, é um trabalhador, 100% dedicado ao São Paulo. Ele nos dá todas as ferramentas para que possamos ganhar os jogos. Estamos em dívida com nós mesmos e esperamos, a partir de agora, ver um melhor jogo. Com as vitórias será mais fácil - finalizou.