Calleri começa temporada em alta no ataque do São Paulo; veja números

O atacante Jonathan Calleri começou bem a temporada no São Paulo. Até aqui, em três jogos do Campeonato Paulista, o argentino deixou a sua marca duas vezes, sendo o artilheiro do Tricolor no torneio estadual. Dessas três partidas, o camisa nove são-paulino foi titular nas derrotas para Guarani (2 a 1) e Red Bull Bragantino (4 a 3), deixando a sua marca em ambos os jogos. Já diante do Ituano, ele começou no banco, entrou no segundo tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Desde que voltou ao Tricolor, no meio do ano passado, Calleri soma 19 jogos, sendo 13 como titular, e sete gols. Além disso, o atacante começou a temporada com moral, herdando a camisa nove, que era utilizada por Pablo, que rescindiu o contrato e hoje está no Athletico-PR. Uma curiosidade é que os dois gols marcados pelo atacante nessa temporada foram de cabeça, conseguindo utilizar bem a sua altura de 1,81m. Calleri deve seguir como titular do São Paulo diante do Santo André, na próxima quarta-feira (09), às 19h, no Morumbi,