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futebol

Calleri chega ao Brasil; veja programação dele no São Paulo

Atacante argentino desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no começo da manhã desta quinta-feira. Jogador deve conhecer o elenco e o CT da Barra Funda nesta tarde...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 07:22

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 07:22
Crédito: Gabriel Sá/NDT
Jonathan Calleri já está em São Paulo. O atacante argentino desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no começo da manhã desta quinta-feira (2), para se apresentar ao Tricolor e começar a sua segunda passagem na equipe. Calleri falou rapidamente com a imprensa logo após o desembarque e disse estar feliz por voltar ao clube que fez grandes jogos em 2016.
– Estou muito feliz de estar aqui. Espero dar felicidade à torcida e ser feliz também – disse o argentino.
Gabriel Neves é mais um! Relembre os uruguaios da história do São Paulo
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDepois de chegar ao aeroporto, Calleri foi a um hotel, onde descansará. Na parte da tarde, o jogador deve ir ao CT da Barra Funda conhecer as instalações e os novos companheiros. Ele deve treinar com os comandados de Hernán Crespo apenas na próxima semana.
A apresentação deve acontecer também na semana que vem. O elenco do São Paulo treina nesta quinta e na sexta-feira, e folga no fim de semana

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