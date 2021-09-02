Calleri chega ao Brasil; veja programação dele no São Paulo

Crédito: Gabriel Sá/NDT

Jonathan Calleri já está em São Paulo. O atacante argentino desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no começo da manhã desta quinta-feira (2), para se apresentar ao Tricolor e começar a sua segunda passagem na equipe. Calleri falou rapidamente com a imprensa logo após o desembarque e disse estar feliz por voltar ao clube que fez grandes jogos em 2016.

– Estou muito feliz de estar aqui. Espero dar felicidade à torcida e ser feliz também – disse o argentino.

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>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDepois de chegar ao aeroporto, Calleri foi a um hotel, onde descansará. Na parte da tarde, o jogador deve ir ao CT da Barra Funda conhecer as instalações e os novos companheiros. Ele deve treinar com os comandados de Hernán Crespo apenas na próxima semana.