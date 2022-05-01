Calleri busca trinca nos clássicos do São Paulo nesta temporada

O atacante Jonathan Calleri tentará deixar sua marca em todos os rivais do São Paulo nesta temporada no duelo contra o Santos, nesta segunda-feira (2), às 20h, no Morumbi, pelo Brasileirão. O camisa nove marcou contra Corinthians e Palmeiras em 2022, mas passou em branco contra o Alvinegro.
Curiosamente, entre os rivais do Tricolor, o Santos foi o que menos sofreu gols de Calleri. Em quatro partidas nas suas duas passagens, o argentino marcou apenas um gol, no empate por 1 a 1 em duelo válido pelo Brasileirão de 2021. Nesta temporada, ele enfrentou o Peixe entrando na segunda etapa durante a vitória por 3 a 0.
Corinthians e Palmeiras já 'sofreram' com o goleador são-paulino em 2022. Contra o Alviverde, foram dois jogos neste ano, com dois gols do camisa nove. Os dois tentos foram marcados na ida da final do Campeonato Paulista, na vitória do São Paulo por 3 a 1, no Morumbi. Já o Corinthians levou um gol de Calleri neste ano, na derrota por 1 a 0, também no Morumbi. Se somarmos as duas passagens de Calleri, foram dois gols em quatro jogos, mesmo numero do que contra o Palmeiras.
Na atual temporada, Calleri é o artilheiro isolado do São Paulo, com 12 gols marcados. O vice artilheiro é o lateral-esquerdo Reinaldo, que deixou sua marca quatro vezes.