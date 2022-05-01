Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Calleri busca trinca nos clássicos do São Paulo nesta temporada

Atacante já marcou contra Corinthians e Palmeiras, e agora tentará deixar sua marca diante do Santos...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 08:00
O atacante Jonathan Calleri tentará deixar sua marca em todos os rivais do São Paulo nesta temporada no duelo contra o Santos, nesta segunda-feira (2), às 20h, no Morumbi, pelo Brasileirão. O camisa nove marcou contra Corinthians e Palmeiras em 2022, mas passou em branco contra o Alvinegro. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!
TABELAVeja a classificação do Brasileirão
Curiosamente, entre os rivais do Tricolor, o Santos foi o que menos sofreu gols de Calleri. Em quatro partidas nas suas duas passagens, o argentino marcou apenas um gol, no empate por 1 a 1 em duelo válido pelo Brasileirão de 2021. Nesta temporada, ele enfrentou o Peixe entrando na segunda etapa durante a vitória por 3 a 0.
Corinthians e Palmeiras já 'sofreram' com o goleador são-paulino em 2022. Contra o Alviverde, foram dois jogos neste ano, com dois gols do camisa nove. Os dois tentos foram marcados na ida da final do Campeonato Paulista, na vitória do São Paulo por 3 a 1, no Morumbi. Já o Corinthians levou um gol de Calleri neste ano, na derrota por 1 a 0, também no Morumbi. Se somarmos as duas passagens de Calleri, foram dois gols em quatro jogos, mesmo numero do que contra o Palmeiras.
Na atual temporada, Calleri é o artilheiro isolado do São Paulo, com 12 gols marcados. O vice artilheiro é o lateral-esquerdo Reinaldo, que deixou sua marca quatro vezes.
Crédito: Calleri entrou na segunda etapa no único San-São desta temporada

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados