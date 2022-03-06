Calleri afirma que pressão foi chave para a vitória do São Paulo contra o Corinthians

- Acho que foi uma vitória bem trabalhada, acho que fizemos uma movimentação correta, sabíamos que era um jogo muito decisivo, que os caras iriam manejar a bola, tocando bola no meio com Giuliano, com Paulinho, Renato Augusto e William, que são jogadores que jogam muito bem. Mas acho que a chave foi a pressão. Nós pressionamos muito no primeiro tempo, fizemos um gol relâmpago, muito cedo, e acho que foi a chave da vitória - disse.Devido ao seu bom desempenho durante a partida, o atacante foi ovacionado pela torcida presente no Estádio do Morumbi, no último sábado (05). O jogador é o atual artilheiro da temporada, com cinco gols em nove jogos disputados pelo Paulistão 2022. O atleta se definiu como alguém que sempre se entrega de forma total durante os jogos.+ Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022- Muito bonito o reconhecimento, acho que sou um jogador que sempre entrego tudo em campo, às vezes não sai como imagino que iria acontecer, mas sou um jogador que se entrega sempre 100% - afirmou.O São Paulo se prepara para mais um clássico, agora contra o Palmeiras. Desde quando Rogério Ceni assumiu o comando da equipe, nesta segunda passagem, houve um aproveitamento de 100% em clássicos disputados. Calleri disse que o foco agora está no Verdão e na classificação do Tricolor para as próximas fases do Paulista. O argentino também comentou sobre seu trabalho com Ceni e sobre a que se deve o seu bom rendimento nesta temporada.-É um pouquinho de tudo, muito trabalho, sempre focado no próximo jogo, agora só temos que pensar no Palmeiras, temos um bom grupo, todos estão indo para o mesmo lugar e acho que essa é a chave para ganharmos e ficarmos na primeira posição da tabela para se classificar e jogar a grande final - concluiu.O São Paulo enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira (10), às 20h30, no Estádio do Morumbi.