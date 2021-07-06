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futebol

Calleri aceita retorno ao São Paulo, mas negociação ainda é complicada

Atacante argentino sinaliza positivamente a proposta do Tricolor, que ainda precisa convencer empresários do atleta e também o Deportivo Maldonado, clube que o detém...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 16:50
Crédito: Maurício Hummens/LANCE!Press
O São Paulo deu mais um passo para a contratação do atacante Jonathan Calleri. Após enviar a proposta aos representantes do jogador na última sexta-feira, o Tricolor ficou em modo de espera. No entanto, já se sabe que Calleri aceita retornar ao clube do Morumbi, conforme informação primeiramente publicada pelo 'GE' e confirmada no LANCE!.
> GALERIA: Paulinho Boia, Junior Tavares… Confira os jogadores que estão emprestados pelo São Paulo
Porém, apesar da sinalização positiva do jogador, ainda faltam questões bem importantes para o negócio se concretizar. E elas não são muito fáceis de se resolver. A diretoria são-paulina ainda precisa convencer os empresários de Calleri e o Deportivo Maldonado-URU, clube que detém o passe do atacante até o final de 2022.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos A ideia da diretoria são-paulina é adquirir uma parte dos direitos neste momento e iniciar os pagamentos apenas em 2022. Todo o restante dos direitos de Calleri seria adquirido em 2022 e os pagamentos ocorreriam de forma parcelada até 2024.
No elenco do São Paulo, o técnico Hernán Crespo conta somente com Pablo como centroavante de referência. Eder, Luciano e Vitor Bueno também compõem o ataque do Tricolor, que marcou somente dois gols em oito rodadas do Brasileirão.
Depois de sua passagem no São Paulo, Calleri atuou por West Ham-ING, Las Palmas-ESP, Alavés-ESP e Espanyol-ESP. Com a camisa tricolor, o atacante teve um ótimo desempenho e deixou saudades na torcida. foram 16 gols em 31 jogos na temporada de 2016. Por isso, não é a primeira vez que o desejo de contratá-lo volta à pauta. Resta esperar os próximos capítulos da negociação.

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