Calleri aceita retorno ao São Paulo, mas negociação ainda é complicada

Crédito: Maurício Hummens/LANCE!Press

O São Paulo deu mais um passo para a contratação do atacante Jonathan Calleri. Após enviar a proposta aos representantes do jogador na última sexta-feira, o Tricolor ficou em modo de espera. No entanto, já se sabe que Calleri aceita retornar ao clube do Morumbi, conforme informação primeiramente publicada pelo 'GE' e confirmada no LANCE!.

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Porém, apesar da sinalização positiva do jogador, ainda faltam questões bem importantes para o negócio se concretizar. E elas não são muito fáceis de se resolver. A diretoria são-paulina ainda precisa convencer os empresários de Calleri e o Deportivo Maldonado-URU, clube que detém o passe do atacante até o final de 2022.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos A ideia da diretoria são-paulina é adquirir uma parte dos direitos neste momento e iniciar os pagamentos apenas em 2022. Todo o restante dos direitos de Calleri seria adquirido em 2022 e os pagamentos ocorreriam de forma parcelada até 2024.

No elenco do São Paulo, o técnico Hernán Crespo conta somente com Pablo como centroavante de referência. Eder, Luciano e Vitor Bueno também compõem o ataque do Tricolor, que marcou somente dois gols em oito rodadas do Brasileirão.