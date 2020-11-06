futebol

Callejón testa positivo para Covid-19 e vira desfalque na Fiorentina

Atacante espanhol está assintomático, mas passará por quarentena até testar negativo...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 15:03
Crédito: Divulgação/Fiorentina
A Covid-19 continua assombrando o mundo do futebol e a vítima da vez foi o atacante José Callejón, da Fiorentina. Nesta sexta-feira, o clube anunciou que o espanhol testou positivo para a doença, está assintomático e entrou em quarentena. - ACF Fiorentina anuncia que foi encontrado um caso positivo como parte dos testes preventivos para detecção de Covid-19. O jogador em questão é José Maria Callejon que, assintomático, já se encontra isolado. O grupo da Fiorentina vai agora entrar na bolha e vai continuar a seguir todo o procedimento previsto nos protocolos de saúde.
Dessa forma, Callejón desfalcará a Fiorentina diante do Parma, neste sábado, às 16h45 (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Atualmente, a equipe está na 11ª posição, com sete pontos conquistados em seis rodadas. O técnico Giuseppe Iachini lamentou a perda de Callejón.
- Lamento a situação de José. Ele estava trabalhando para entrar nas melhores condições possíveis. Trabalhamos com ele para encontrar várias soluções táticas. Infelizmente, foi um raio do nada.

