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futebol

Calhanoglu não tem intenção de renovar e pretende deixar o Milan

Segundo informações do jornal italiano 'Gazzeta dello Sport', jogador turco quer deixar o  clube rossonero e deseja retorna à Alemanha. Leipzig e Hertha em Berlim querem o atleta...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 14:48

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 14:48

Crédito: Desde que chegou ao Milan, Calhanoglu disputou 126 partidas, marcou 21 gols e distribuiu 35 assistências (Reprodução / Twitter
Segundo informações do jornal italiano 'Gazzeta dello Sport', Hakan Calhanoglu não tem intenção de renovar e pretende deixar o Milan na próxima temporada. O jogador turco demonstrou interesse em retornar à Alemanha, e voltar a disputar a Bundesliga, onde começou a se destacar no futebol europeu.
Nas últimas semanas, Leipzig e Hertha em Berlim sondaram a atual situação do atleta no clube rossonero. Ele tem contrato até junho de 2021 e a direção do Milan pretende vendê-lo para não perder o jogador de graça quando virar o ano. De acordo com o portal 'transfermarkt', o valor de mercado do atleta é de 14,5 milhões de euros.
Desde que chegou ao rubro-negro de Milão, em 2017. o turco disputou 126 partidas em suas três temporadas na Itália, Até o momento, ele marcou 21 gols e distribuiu 35 assistências. Aos 26 anos, ele já passou por clubes como Karlsruher, Hamburgo e Bayer Leverkusen.

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