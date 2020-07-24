Crédito: Desde que chegou ao Milan, Calhanoglu disputou 126 partidas, marcou 21 gols e distribuiu 35 assistências (Reprodução / Twitter

Segundo informações do jornal italiano 'Gazzeta dello Sport', Hakan Calhanoglu não tem intenção de renovar e pretende deixar o Milan na próxima temporada. O jogador turco demonstrou interesse em retornar à Alemanha, e voltar a disputar a Bundesliga, onde começou a se destacar no futebol europeu.

Nas últimas semanas, Leipzig e Hertha em Berlim sondaram a atual situação do atleta no clube rossonero. Ele tem contrato até junho de 2021 e a direção do Milan pretende vendê-lo para não perder o jogador de graça quando virar o ano. De acordo com o portal 'transfermarkt', o valor de mercado do atleta é de 14,5 milhões de euros.