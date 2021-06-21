Calhanoglu está próximo de trocar Milan por Inter de Milão

O meio-campista Calhanoglu está próximo de trocar o Milan pela Inter de Milão, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O turco encerra seu contrato com a equipe de Stefano Pioli nos próximos dias e deve assinar um acordo por três temporadas com o novo clube.O atleta irá passar por exames médicos nesta terça-feira para depois ser anunciado. O camisa 10 irá passar a receber cerca de cinco milhões de euros (R$ 29,8 milhões), além de bõnus por temporada. A proposta dos rossoneros é de quatro milhões de euros (R$ 23,8 milhões) por ano.
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A situação de Eriksen acelerou a corrida por um meio-campista para Simone Inzaghi, novo comandante da Inter, trabalhar. O meia dinamarquês sofreu um problema cardíaco na Eurocopa e não sabe se terá condições de seguir atuando como jogador de futebol profissional.
Além disso, a saída do Atlético de Madrid da disputa por Calhanoglu facilitou a vida da equipe nerrazurri. Os espanhóis deram prioridade para a contratação de Rodrigo De Paul, ex-Udinese, por conta da chegada do argentino, o turco foi escanteado.