Calendário do Alagoano depende do desempenho de CRB e CSA no Nordestão

A programação da disputa das semifinais do Campeonato Alagoano está diretamente ligada a campanha que será protagonizada pelos arquirrivais CRB e CSA em outro torneio no início da temporada 2022: a Copa do Nordeste. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação que foi divulgada pelo portal 'ge', a Federação Alagoana de Futebol (FAF) já tem formatadas duas possibilidades de calendário de acordo com as possíveis presenças dos times de Maceió na semifinal ou mesmo disputando a finalíssima do Nordestão.

Caso um deles vá a semi da Copa do Nordeste, a ideia da FAF é promover o mata-mata do estadual em 30 de março (ida) e 2 de abril (volta da semifinal) além dos dias 6 e 9 do próximo mês para a decisão. Já no caso de classificação para disputar a taça nordestina, o Alagoano será prorrogado totalmente para o mês de abril nos dias 6, 9 (semifinais), 13 e 16 (final).

Neste momento, tanto o Alvirrubro como o Marujo estão matematicamente assegurados nas quartas de final do torneio regional antes mesmo da realização da rodada derradeira na fase de grupos.

Enquanto o CSA tem 11 pontos conquistados na vice-liderança do Grupo A, quatro a mais do que o 5° colocado, Sampaio Corrêa, o CRB tem 14 no Grupo B, também quatro pontos acima do primeiro clube fora do G4, o Bahia.