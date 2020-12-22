Calebe conta sua surpresa por ter ganho espaço no Atlético-MG

O meia Calebe, de 20 anos, teve um começo de 2020 promissor, com uma boa jornada na Copa São Paulo de futebol Júnior, o que lhe deu a chance de integrar o elenco profissional do Atlético-MG. O jogador, que está emprestado pelo São Paulo, tem ganho chances com Sampaoli e diante do Tricolor, foi titular, passando pela sua “prova de fogo” em um duelo grande. Para seguir com ele, o Galo terá de pagar R$ 400 mil para adquirir 70% dos seus direitos econômicos. A ascensão em um ano tumultuado no mundo, ganhando a confiança do técnico, que optou por ele ao invés de mais experientes como Alan Franco, Zaracho, Nathan e Hyoran, está sendo celebrado por Calebe.