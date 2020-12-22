Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Calebe conta sua surpresa por ter ganho espaço no Atlético-MG

O meia, de 20 anos, disse que deve a Sampaoli pelas chances no Galo, como no duelo diante do São Paulo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 20:51

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 20:51

Crédito: Calebe tem treinado bem, segundo Sampaoli, o que tem lhe garantido chances no time principal-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O meia Calebe, de 20 anos, teve um começo de 2020 promissor, com uma boa jornada na Copa São Paulo de futebol Júnior, o que lhe deu a chance de integrar o elenco profissional do Atlético-MG. O jogador, que está emprestado pelo São Paulo, tem ganho chances com Sampaoli e diante do Tricolor, foi titular, passando pela sua “prova de fogo” em um duelo grande. Para seguir com ele, o Galo terá de pagar R$ 400 mil para adquirir 70% dos seus direitos econômicos. A ascensão em um ano tumultuado no mundo, ganhando a confiança do técnico, que optou por ele ao invés de mais experientes como Alan Franco, Zaracho, Nathan e Hyoran, está sendo celebrado por Calebe.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A - Tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar jogando como titular no Atlético. Eu estava trabalhando para isso. O Sampaoli me viu treinando e gostou das minhas atuações. Graças a Deus, iniciei como titular contra o São Paulo-disse o meia que se surpreendeu com o ano de crescimento rápido. - Cheguei recentemente ao clube com objetivos, mas não esperava ter subido tão rápido para o profissional. Essa pandemia, de alguma forma, mesmo sendo negativa para alguns, para mim foi uma coisa positiva, e pude subir para o profissional. Agradeço à comissão também e, principalmente, a Deus. Sem ele, a gente não é nada-concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados