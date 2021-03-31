Caldense x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A equipe alvinegra é líder do certame com 15 pontos em cinco jogos e diante da Veterana, quarta colocada, com oito pontos, busca manter os 100% de aproveitamento na competição e encaminhar sua classificação às semifinais. Cuca não terá Réver e Jair, que farão trabalhos para melhorar o condicionamento físico, Tardelli, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita, e Alan Franco, pois se fosse para o jogo excederia o número máximo de estrangeiros permitidos, que são quatro relacionados. Foram escolhidos Junior Alonso, Savarino, Nacho Fernández e Zaracho. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CALDENSE X ATLÉTICO-MGData: 1º de abril de 2021Horário: 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG)Árbitro: Paulo César ZanovelliAssistentes: Marconi Helbert Vieira e Samuel Soares SivaOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia e FM e Super FM CALDENSE (Técnico: Marcus Grippi)​Passarelli; João Goés, Guilherme Martins, Hícaro e Caio Ribeiro; Lucas Silva e Gabriel Tonini; Rafael Peixoto, Denilson e Bruno Oliveira e Rincón