Caldense x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Campeonato Mineiro está de volta após 10 dias de paralisação. E, o Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira, 1º de abril, contra a Caldense, no Ronaldão, em Poços de Caldas, pela sexta rodada do Estadual.
A equipe alvinegra é líder do certame com 15 pontos em cinco jogos e diante da Veterana, quarta colocada, com oito pontos, busca manter os 100% de aproveitamento na competição e encaminhar sua classificação às semifinais. Cuca não terá Réver e Jair, que farão trabalhos para melhorar o condicionamento físico, Tardelli, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita, e Alan Franco, pois se fosse para o jogo excederia o número máximo de estrangeiros permitidos, que são quatro relacionados. Foram escolhidos Junior Alonso, Savarino, Nacho Fernández e Zaracho. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACALDENSE X ATLÉTICO-MGData: 1º de abril de 2021Horário: 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG)Árbitro: Paulo César ZanovelliAssistentes: Marconi Helbert Vieira e Samuel Soares SivaOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia e FM e Super FM CALDENSE (Técnico: Marcus Grippi)Passarelli; João Goés, Guilherme Martins, Hícaro e Caio Ribeiro; Lucas Silva e Gabriel Tonini; Rafael Peixoto, Denilson e Bruno Oliveira e Rincón
Desfalques: Franklin(lesionado), Lucas Xavier (lesionado) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson, Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Vargas.
Desfalques: Jair e Réver (recondicionamento físico), Diego Tardelli (lesionado) e Alan Franco (ia ultrapassar o limite de estrangeiros permitidos)