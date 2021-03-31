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futebol

Caldense x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

No retorno do Campeonato Mineiro, o Galo tenta manter a liderança isolada e os 100% de aproveitamento diante da Veterana...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:22

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 16:22
Crédito: Em 2020 , o Galo foi derrotado pela Veterana em pleno Mineirão- (Divulgação/Atlético-MG
O Campeonato Mineiro está de volta após 10 dias de paralisação. E, o Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira, 1º de abril, contra a Caldense, no Ronaldão, em Poços de Caldas, pela sexta rodada do Estadual.
A equipe alvinegra é líder do certame com 15 pontos em cinco jogos e diante da Veterana, quarta colocada, com oito pontos, busca manter os 100% de aproveitamento na competição e encaminhar sua classificação às semifinais. Cuca não terá Réver e Jair, que farão trabalhos para melhorar o condicionamento físico, Tardelli, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita, e Alan Franco, pois se fosse para o jogo excederia o número máximo de estrangeiros permitidos, que são quatro relacionados. Foram escolhidos Junior Alonso, Savarino, Nacho Fernández e Zaracho. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CALDENSE X ATLÉTICO-MGData: 1º de abril de 2021Horário: 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG)Árbitro: Paulo César ZanovelliAssistentes: Marconi Helbert Vieira e Samuel Soares SivaOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia e FM e Super FM CALDENSE (Técnico: Marcus Grippi)​Passarelli; João Goés, Guilherme Martins, Hícaro e Caio Ribeiro; Lucas Silva e Gabriel Tonini; Rafael Peixoto, Denilson e Bruno Oliveira e Rincón
Desfalques: Franklin(lesionado), Lucas Xavier (lesionado) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson, Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Vargas.
Desfalques: Jair e Réver (recondicionamento físico), Diego Tardelli (lesionado) e Alan Franco (ia ultrapassar o limite de estrangeiros permitidos)

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