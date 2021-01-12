Caiu ou não? Perfil do Paulistão responde se São Paulo foi rebaixado no estadual de 1990

Crédito: Divulgação

O perfil oficial do Campeonato Paulista deu o veredicto sobre uma discussão que acontece desde a edição de 1990 do estadual. Pelos stories do Instagram, a página abriu uma caixinha de verdade ou mentira e respondeu perguntas dos torcedores sobre o torneio.

Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021

Uma dessas questões perguntava se o São Paulo foi rebaixado no Paulistão de 1990. A resposta do perfil foi curta e precisa.