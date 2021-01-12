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Caiu ou não? Perfil do Paulistão responde se São Paulo foi rebaixado no estadual de 1990

Nos stories do Instagram, página oficial da competição respondeu a pergunta tão debatida entre os torcedores. Discussão começou por conta de um regulamento confuso...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 15:13

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 15:13

Crédito: Divulgação
O perfil oficial do Campeonato Paulista deu o veredicto sobre uma discussão que acontece desde a edição de 1990 do estadual. Pelos stories do Instagram, a página abriu uma caixinha de verdade ou mentira e respondeu perguntas dos torcedores sobre o torneio.
Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
Uma dessas questões perguntava se o São Paulo foi rebaixado no Paulistão de 1990. A resposta do perfil foi curta e precisa.
Isso porque a classificação no Paulista de 1990 determinava em que grupo cada equipe disputaria o Paulista do próximo ano. Os 14 melhores formariam o Grupo 1. Os demais jogariam no Grupo 2, que teria os 10 clubes que não avançaram em 1990 (caso do São Paulo), mais as quatro equipes que subiram da divisão especial naquele ano.

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