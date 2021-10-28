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futebol

Caiu! Marcelo Cabo é demitido do Goiás

Treinador não resistiu a pressão interna no clube e foi desligado nesta quinta-feira...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 13:03

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 13:03
Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC
A quinta-feira marca o fim do ciclo de Marcelo Cabo no Goiás. Após o empate dentro de casa diante do Botafogo, o treinador foi demitido da equipe. O anuncio ocorreu através das redes sociais do Verdão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Junto com Marcelo Cabo, o Goiás desligou o auxiliar do treinador, Gabriel Cabo e o preparador físico, Tiago Melsert.
Apesar da saída do treinador, o Verdão ainda figura o G-4 da Série B. No momento, a equipe está na 4ª colocação, com 53 pontos.
Números
No comando do Goiás, Marcelo Cabo dirigiu o time em 19 oportunidades, com oito vitórias, seis empates e cinco derrotas. O ataque marcou 25 gols e a zaga sofreu 20 tentos.
Calendário
O próximo jogo do Goiás na Série B acontece na próxima terça-feira, diante da Ponte Preta, na Serrinha.

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