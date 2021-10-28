Caiu! Marcelo Cabo é demitido do Goiás

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC

A quinta-feira marca o fim do ciclo de Marcelo Cabo no Goiás. Após o empate dentro de casa diante do Botafogo, o treinador foi demitido da equipe. O anuncio ocorreu através das redes sociais do Verdão.

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Junto com Marcelo Cabo, o Goiás desligou o auxiliar do treinador, Gabriel Cabo e o preparador físico, Tiago Melsert.

Apesar da saída do treinador, o Verdão ainda figura o G-4 da Série B. No momento, a equipe está na 4ª colocação, com 53 pontos.

Números

No comando do Goiás, Marcelo Cabo dirigiu o time em 19 oportunidades, com oito vitórias, seis empates e cinco derrotas. O ataque marcou 25 gols e a zaga sofreu 20 tentos.

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