Caiu! Enderson Moreira é demitido do Fortaleza

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Eliminado da Copa do Nordeste, o Fortaleza anunciou a demissão do técnico Enderson Moreira. Além da queda no torneio regional, pesou a falta de futebol em momentos cruciais neste início de temporada.

Contratado após a saída de Marcelo Chamusca, Enderson Moreira nunca caiu no gosto da torcida, que cobrava diariamente o treinador nas redes sociais.

Após manter o Leão na elite do futebol nacional, a promessa era que ele pudesse iniciar uma reformulação no elenco e trabalhasse com mais respaldo, o que não aconteceu.

Apesar dos avanços na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o desempenho era questionado por diversas alas no clube e que ecoaram com força nas últimas horas.

Confira o comunicado do Fortaleza:

O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão.