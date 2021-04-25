Caiu! Enderson Moreira é demitido do Fortaleza

Eliminado da Copa do Nordeste, o Fortaleza anunciou a demissão do técnico Enderson Moreira. Além da queda no torneio regional, pesou a falta de futebol em momentos cruciais neste início de temporada.
Contratado após a saída de Marcelo Chamusca, Enderson Moreira nunca caiu no gosto da torcida, que cobrava diariamente o treinador nas redes sociais.
Após manter o Leão na elite do futebol nacional, a promessa era que ele pudesse iniciar uma reformulação no elenco e trabalhasse com mais respaldo, o que não aconteceu.
Apesar dos avanços na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o desempenho era questionado por diversas alas no clube e que ecoaram com força nas últimas horas.
Confira o comunicado do Fortaleza:
O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão.
O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso em seus novos desafios.