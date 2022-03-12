Caiu de rendimento? Miranda perde espaço no São Paulo neste começo de temporada

Essa temporada vem sendo de menos oportunidades no time titular do São Paulo para o zagueiro Miranda. Titular em boa parte do último ano, quando acertou seu retorno ao Morumbi e foi destaque do time, ele perdeu espaço e está entrando em poucas partidas.
Das 11 partidas disputadas pelo São Paulo na temporada, Miranda jogou apenas quatro, todas elas como titular e atuando os 90 minutos. Ele esteve em campo contra Ituano (0 a 0), Red Bull Bragantino (3 a 4), Santos (3 a 0) e Água Santa (2 a 1), somando 360 minutos.
Na derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, na última quinta-feira, Miranda esteve no banco de reservas. Mesmo com a lesão de Diego Costa, ainda no primeiro tempo, Rogério Ceni preferiu colocar o lateral-esquerdo Reinaldo, jogando Léo para formar a dupla de zaga com Arboleda. Apesar das poucas chances em campo, Miranda é visto como muito importante no elenco, já que auxilia os mais jovens com a sua experiência, é querido pelo restante dos jogadores e vem correspondendo quando entra em campo.
MIRANDA NO SÃO PAULO NESTA TEMPORADASão Paulo 0 x 1 Palmeiras - Não entrou São Paulo 1 x 0 Corinthians - Não entrou Água Santa 1 x 2 São Paulo - Atuou os 90 minutosCampinense 0 x 0 São Paulo - Não entrouSantos 0 x 3 São Paulo - Atuou os 90 minutos São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira - Não entrouPonte Preta 1 x 2 São Paulo - Não entrou São Paulo 1 x 0 Santo André - Não entrouRed Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo - Atuou os 90 minutos São Paulo 0 x 0 Ituano - Atuou os 90 minutos Guarani 2 x 1 São Paulo - Não entrou