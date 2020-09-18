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futebol

Caiu! Argel Fuchs é demitido do CSA

Segunda passagem do treinador pelo Azulão durou apenas 18 dias...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 01:09

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 01:09
Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA
Fim da linha para Argel Fuchs no CSA. Em reunião nesta quinta-feira à noite, a diretoria decidiu pela demissão do treinador que ficou 18 dias à frente da equipe.A pressão pela falta de resultados pesou. Na quarta-feira, o Azulão foi derrotado pelo Cuiabá no Rei Pelé e se afundou na lanterna da Série B.
Esta foi a segunda passagem de Argel Fuchs no CSA. Em 2019, ele assumiu o time na briga contra o rebaixamento no Brasileirão e saiu faltando três rodadas para terminar o campeonato, situação que causou revolta nos torcedores.
Enquanto não decide quem será o novo comandante, o auxiliar técnico Adriano Rodrigues vai dirigir o time na sexta-feira, contra o Cruzeiro, no Rei Pelé.

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