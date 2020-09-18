Caiu! Argel Fuchs é demitido do CSA

Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA

Fim da linha para Argel Fuchs no CSA. Em reunião nesta quinta-feira à noite, a diretoria decidiu pela demissão do treinador que ficou 18 dias à frente da equipe.A pressão pela falta de resultados pesou. Na quarta-feira, o Azulão foi derrotado pelo Cuiabá no Rei Pelé e se afundou na lanterna da Série B.

Esta foi a segunda passagem de Argel Fuchs no CSA. Em 2019, ele assumiu o time na briga contra o rebaixamento no Brasileirão e saiu faltando três rodadas para terminar o campeonato, situação que causou revolta nos torcedores.