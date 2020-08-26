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futebol

Caique quer grande ano no Chipre após assinar com o Ermis

Goleiro brasileiro terá sua primeira experiência em um clube de fora do país...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 17:24
Crédito: Divulgação / Facebook do Ermis
O goleiro Caique foi contratado junto ao Ermis, do Chipre, há alguma semanas. Feliz com o novo desafio na carreira, o jogador, que atuou nas categorias de base da Seleção Brasileira, falou sobre o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube.- É uma nova história que estou começando a construir aqui no Ermis. Estou muito feliz e motivado com a oportunidade de defender as cores do clube e espero que esse ano tenhamos sucesso nas competições que disputarmos. Tenho trabalhado muito para crescer aqui com o grupo nestas próximas semanas. Vou procurar manter esse ritmo para conquistar meus objetivos no clube - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro, que tem passagens por Vitória e CSA, a meta do Ermis é fazer uma ótima temporada.
- Temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de fazer um bom ano. Temos que manter um ritmo intenso para que a equipe tenha sucesso na Liga e na copa. Vamos lutar muito por isso.

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