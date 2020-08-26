Caique quer grande ano no Chipre após assinar com o Ermis

O goleiro Caique foi contratado junto ao Ermis, do Chipre, há alguma semanas. Feliz com o novo desafio na carreira, o jogador, que atuou nas categorias de base da Seleção Brasileira, falou sobre o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube.- É uma nova história que estou começando a construir aqui no Ermis. Estou muito feliz e motivado com a oportunidade de defender as cores do clube e espero que esse ano tenhamos sucesso nas competições que disputarmos. Tenho trabalhado muito para crescer aqui com o grupo nestas próximas semanas. Vou procurar manter esse ritmo para conquistar meus objetivos no clube - disse.