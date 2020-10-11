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futebol

Caique quer crescimento do Ermis na temporada e sequência na Liga

Goleiro ficará no clube por uma temporada
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LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 11:03

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 11:03

Crédito: Divulgação / Facebook do Ermis
Ex-goleiro do Vitória e CSA, Caique, atualmente no Ermis, do Chipre, quer intensidade máxima da equipe nas próximas rodadas da Liga. Com passagens por Seleção Brasileira de base, o arqueiro falou sobre a expectativa de ver o grupo melhorando seu desempenho em campo.
- Estamos nos empenhando muito em melhorar nosso desempenho em campo nestas próximas partidas da temporada. O grupo tem se dedicado para crescer de produção para atingir seus objetivos nestas próximas semanas - disse.
Ainda de acordo com o brasileiro, seu desejo é fazer um grande ano no clube.
- Estou muito motivado e confiante com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meu desempenho em campo com a camisa do time.

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