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futebol

Caique espera evolução do Ermis na sequência da temporada

Goleiro revelou motivação por atuar fora do Brasil e
pretende construir uma história no clube...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 13:44
Crédito: Divulgação / Facebook do Ermis
Ex-goleiro do Vitória e CSA, Caique, hoje no Ermis, do Chipre, Caique quer intensidade máxima da equipe nas próximas rodadas da Liga. Segundo o arqueiro, com passagens por seleção brasileira de base, falou sobre a expectativa de ver o grupo melhorando seu desempenho em campo.
- Estamos nos dedicando ao máximo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso rendimento em campo nestas próximas partidas da temporada. O grupo tem trabalhado muito para que possa chegar ao nível que desejamos. Vamos continuar nos empenhando muito para que isso aconteça - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro, seu desejo é fazer um grande ano no clube.
- Estou muito motivado com essa primeira experiência atuando fora do país. Vou trabalhar para construir uma história aqui. Não vai faltar entrega e dedicação da minha parte.

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