Caique espera evolução do Ermis na sequência da temporada

Crédito: Divulgação / Facebook do Ermis

Ex-goleiro do Vitória e CSA, Caique, hoje no Ermis, do Chipre, Caique quer intensidade máxima da equipe nas próximas rodadas da Liga. Segundo o arqueiro, com passagens por seleção brasileira de base, falou sobre a expectativa de ver o grupo melhorando seu desempenho em campo.

- Estamos nos dedicando ao máximo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso rendimento em campo nestas próximas partidas da temporada. O grupo tem trabalhado muito para que possa chegar ao nível que desejamos. Vamos continuar nos empenhando muito para que isso aconteça - disse.

Ainda de acordo com o arqueiro, seu desejo é fazer um grande ano no clube.