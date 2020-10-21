Caio Ribas comemora convocação para Seleção Brasileira Sub-17

Uma das grandes promessas das categorias de base do Atlético-MG, o volante Caio Ribas foi convocado pelo técnico Paulo Victor Gomes para integrar a Seleção Brasileira Sub-17 durante período de treinos no interior de São Paulo. A equipe ficará em Itu entre os dias 2 e 13 de novembro e servirá como preparação para o Sul-Americano da categoria, que terá início em 31 de março de 2021.

- Já tinha tido a chance de ser convocado em outras duas ocasiões para a Seleção Brasileira Sub-15. Agora recebi com muita alegria a notícia de que terei uma nova oportunidade pela Sub-17. Volto mais forte, preparado e motivado. Acredito que será um período de preparação importante e é uma honra sempre poder estar representando o nosso país. Agora é manter o foco, a humildade e seguir trabalhando para continuar fazendo parte da Seleção entendendo que isso tudo é reflexo do trabalho que venho desempenhando no dia a dia no Atlético-MG. Só tenho a agradecer - disse Caio Ribas.