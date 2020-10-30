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futebol

Caio Lucas volta a marcar e vence primeira contra ex-clube nos Emirados Árabes

O atacante brasileiro, atualmente no Sharjah, marcou pela terceira vez contra seu  antigo clube, o Al Ain, mas obteve sua primeira vitória diante do rival na briga pelo título nacional...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:34

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 17:34
Crédito: Divulgação/Sharjah
O atacante Caio Lucas, do Sharjah FC, tem um novo rival favorito no Emirados Árabes: o seu ex-clube Al-Ain. Nesta sexta-feira, o jogador enfrentou os ex-companheiros pela terceira vez e balançou a rede na vitória por 2 a 1. Este é o terceiro tento de Caio contra o Al-Ain em três partidas. O brasileiro comemorou a primeira vitória com sentimento “especial”
- Eu havia dito antes do jogo, que era uma partida especial para mim, enfrentar uma equipe na qual escrevi a minha história e tenho muito respeito. Graças a Deus pude marcar e conquistar essa primeira vitória contra eles e, também, muito importante pra gente na competição - disse Caio, que completou:
- Eu sempre trabalho pra isso. Pra marcar, ajudar a minha equipe a sair com a vitória. Fico feliz de ter feito isso novamente. Acho que está me dando sorte... Tomara que eu sempre marque, que siga assim. Só quero ajudar o Sharjah.
Com a vitória, o Sharjah FC alcançou a segunda colocação na competição nacional dos Emirados Árabes. Caio festejou a vitória e salientou a importância dos três pontos contra um adversário direto na briga pelo título.
- O mais importante desse resultado é vencer um adversário direto pela briga lá em cima. O Al-Ain é muito qualificado e, com certeza, vai disputar o título ou uma vaga entre os quatro. Então é um resultado muito importante pras nossas ambições no campeonato - concluiu.

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