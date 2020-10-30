Caio Lucas volta a marcar e vence primeira contra ex-clube nos Emirados Árabes

Crédito: Divulgação/Sharjah

O atacante Caio Lucas, do Sharjah FC, tem um novo rival favorito no Emirados Árabes: o seu ex-clube Al-Ain. Nesta sexta-feira, o jogador enfrentou os ex-companheiros pela terceira vez e balançou a rede na vitória por 2 a 1. Este é o terceiro tento de Caio contra o Al-Ain em três partidas. O brasileiro comemorou a primeira vitória com sentimento “especial”

- Eu havia dito antes do jogo, que era uma partida especial para mim, enfrentar uma equipe na qual escrevi a minha história e tenho muito respeito. Graças a Deus pude marcar e conquistar essa primeira vitória contra eles e, também, muito importante pra gente na competição - disse Caio, que completou:

- Eu sempre trabalho pra isso. Pra marcar, ajudar a minha equipe a sair com a vitória. Fico feliz de ter feito isso novamente. Acho que está me dando sorte... Tomara que eu sempre marque, que siga assim. Só quero ajudar o Sharjah.

Com a vitória, o Sharjah FC alcançou a segunda colocação na competição nacional dos Emirados Árabes. Caio festejou a vitória e salientou a importância dos três pontos contra um adversário direto na briga pelo título.