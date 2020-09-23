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Caio Lucas marca um gol e ainda sonha com a vaga para as oitavas da Liga dos Campeões Asiática

Brasileiro foi um dos destaques na vitória sobre Al Taawon, por 6 a 0
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Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 13:28
Crédito: (Divulgação
Na última quarta-feira, o Sharjah FC atropelou o Al Taawon por 6 a 0, com boas atuações dos brasileiros Caio Lucas, Igor Coronado e Welliton. O feito colocou o trio brasuca na Seleção da Rodada da Liga dos Campeões Asiática.
Autor de um dos gols, o brasileiro Caio Lucas celebrou a vitória, e acredita que o resultado possa incentivar ainda mais a equipe em busca da vaga para a próxima fase da competição.
- Feliz demais pelo gol e por ter ajudado meus companheiros. Ainda temos dois jogos pela frente, e com certeza a vitória de hoje vai nos dar confiança e moral para esse último duelo - disse Caio, antes de completar:
- Só depende de nós. É hora de mostrar o nosso potencial e ir com tudo para essa última batalha. O grupo está muito equilibrado, então não podemos vacilar, temos de estar concentrados e focados - concluiu.
O Sharjah entra em campo para garantir a vaga para as oitavas de final na próxima quinta-feira, diante do Persepolis.

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