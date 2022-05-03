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Caio Lucas faz mais dois pelo Sharjah e mira melhor temporada: 'Quero ser protagonista'

Com três participações em tentos no último sábado, o brasileiro chegou a 23 na temporada, com apenas 31 jogos disputados. São 16 gols e sete assistências...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 07:30
No último sábado, na goleada do Sharjah por 5 a 0 sobre o Al-Urooba, o atacante Caio Lucas fez mais dois gols e deu uma assistência. Com as três participações em tentos, o brasileiro chegou a 23 na temporada, com apenas 31 jogos disputados. São 16 gols e sete assistências. Protagonismo buscado pelo próprio.- São números expressivos, desde quando eu renovei o contrato por aqui e defini a minha permanência em definitivo, eu tinha na minha cabeça que seria protagonista, que queria assumir esse papel na equipe, poder liderar o Sharjah à disputa de títulos, e é assim que eu tenho jogado, com essa gana e vontade de ser uma peça importante para a nossa equipe - disse Caio, antes de completar:
- Eu tenho de fato participado de mais gols, buscando o gol, ou colocar meus companheiros em situação de fazer o gol e o resultado está acontecendo, os números mostram isso, essa já é uma temporada muito acima com relação às outras nas participações em gol. Fico feliz.
Em sua melhor temporada na carreira, em 2016/17, Caio Lucas vestia a camisa do Al-Ain e fez 18 gols em 47 jogos. Faltando seis partidas para o fim do calendário no Sharjah, o brasileiro precisa de mais três tentos para bater seu próprio recorde. O cenário ideal, para Caio, seria marcá-los todos em uma só partida:
- Eu ainda estou buscando um hat-trick, é uma vontade que eu tenho, já fiz dois gols em algumas partidas com a camisa do Sharjah, mas ainda falta esse objetivo. Claro que a ideia é sempre ajudar a equipe, buscar vencer os jogos não importa como, mas é uma meta pessoal, sim.
Crédito: CaioLucasbuscatersuamelhortemporadanacarreira(Foto:Divulgação/Sharjah

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