Caio Lucas faz auto-crítica após primeiro teste da temporada

Crédito: Caio Lucas diz que momento de errar é na pré-temporada (Divulgação

A temporada 2020/2021 nos Emirados Árabes Unidos começou. Os treinamentos regressaram na última semana e os amistosos também estão acontecendo. Na última quarta-feira, o Sharjah, que conta com vários brasileiros, perdeu de virada para o Ajman por 2 a 1.

O brasileiro Caio Lucas iniciou o amistoso entre os titulares, e após 45 minutos foi substituído. Com o camisa sete em campo, o Sharjah terminou a primeira etapa vencendo por 1 a 0. Caio falou sobre sua perfomance no duelo.

- A parte física acabou pegando um pouco, acredito que não só para mim, mas para todos. Foram quatro meses sem jogar, então temos que ter paciência e seriedade para que o ritmo possa voltar. Pude fazer boas jogadas, mas tenho muito o que trabalhar, quero estar 100% fisicamente e mentalmente logo - disse Caio.

Ainda sem data marcada para o início das competições, Caio quer usar dos amistosos para retomar a parte física e aproveitar os duelos para "errar" o máximo possível.