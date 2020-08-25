AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Caio Lucas faz auto-crítica após primeiro teste da temporada

Brasileiro atuou por 45 minutos no amistoso entre Sharjah e Ajman
...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 10:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 10:54
Crédito: Caio Lucas diz que momento de errar é na pré-temporada (Divulgação
A temporada 2020/2021 nos Emirados Árabes Unidos começou. Os treinamentos regressaram na última semana e os amistosos também estão acontecendo. Na última quarta-feira, o Sharjah, que conta com vários brasileiros, perdeu de virada para o Ajman por 2 a 1.
O brasileiro Caio Lucas iniciou o amistoso entre os titulares, e após 45 minutos foi substituído. Com o camisa sete em campo, o Sharjah terminou a primeira etapa vencendo por 1 a 0. Caio falou sobre sua perfomance no duelo.
- A parte física acabou pegando um pouco, acredito que não só para mim, mas para todos. Foram quatro meses sem jogar, então temos que ter paciência e seriedade para que o ritmo possa voltar. Pude fazer boas jogadas, mas tenho muito o que trabalhar, quero estar 100% fisicamente e mentalmente logo - disse Caio.
Ainda sem data marcada para o início das competições, Caio quer usar dos amistosos para retomar a parte física e aproveitar os duelos para "errar" o máximo possível.
- Temos que errar agora. O momento é esse. Errar em um amistoso, mas não em um jogo oficial. Por isso falei que precisamos errar agora, porque aí já fazemos as correções, a auto-crítica, e buscamos a melhora antes mesmo das competições iniciarem - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
15 concursos e seleções abrem mais de 1.200 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
Site da Câmara de Cariacica sofre invasão hacker.
Hacker invade site da Câmara de Cariacica e exibe foto de Kid Bengala
Ressaca do mar em Marataízes e Anchieta
Ressaca no mar: ondas invadem orlas de Anchieta e Marataízes; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados