Caio Lucas faz auto-crítica após primeiro teste da temporada

A temporada 2020/2021 nos Emirados Árabes Unidos começou. Os treinamentos regressaram na última semana e os amistosos também estão acontecendo. Na última quarta-feira, o Sharjah, que conta com vários brasileiros, perdeu de virada para o Ajman por 2 a 1.
O brasileiro Caio Lucas iniciou o amistoso entre os titulares, e após 45 minutos foi substituído. Com o camisa sete em campo, o Sharjah terminou a primeira etapa vencendo por 1 a 0. Caio falou sobre sua perfomance no duelo.
- A parte física acabou pegando um pouco, acredito que não só para mim, mas para todos. Foram quatro meses sem jogar, então temos que ter paciência e seriedade para que o ritmo possa voltar. Pude fazer boas jogadas, mas tenho muito o que trabalhar, quero estar 100% fisicamente e mentalmente logo - disse Caio.
Ainda sem data marcada para o início das competições, Caio quer usar dos amistosos para retomar a parte física e aproveitar os duelos para "errar" o máximo possível.
- Temos que errar agora. O momento é esse. Errar em um amistoso, mas não em um jogo oficial. Por isso falei que precisamos errar agora, porque aí já fazemos as correções, a auto-crítica, e buscamos a melhora antes mesmo das competições iniciarem - concluiu.