Caio Lucas exalta força do Sharjah FC para a disputa da AFC Champions League

Nesta semana os clubes da Ásia se mobilizam para o início da AFC Champions League, principal competição envolvendo equipes de países como Emirados Árabes, Qatar, Arábia Saudita, Japão, China, entre outros, Caio Lucas garante que o Sharjah FC entrará forte na disputa pelo título.- Com certeza entraremos na competição pra chegar o mais longe possível. Tenho confiança no nosso grupo, no elenco que temos, e tenho certeza que vamos dar de tudo pra ganhar todos os jogos - disse Caio sobre as expectativas no torneio.
Com carreira profissional toda realizada em clubes asiáticos, Caio Lucas conhece bem a competição. Ele já jogou a AFC pelo Kashima Antlers, do Japão, e pelo Al-Ain, também do Emirados Árabes. Ele a compara, inclusive, com os principais campeonatos continentais do mundo.- É a nossa Champions League, Libertadores da América… É um dos melhores campeonatos asiáticos, com grande equipes e jogadores excelentes. Todo mundo gosta de jogar essa competição e nós não somos diferentes.