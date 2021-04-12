Caio Lucas exalta força do Sharjah FC para a disputa da AFC Champions League

Nesta semana os clubes da Ásia se mobilizam para o início da AFC Champions League, principal competição envolvendo equipes de países como Emirados Árabes, Qatar, Arábia Saudita, Japão, China, entre outros, Caio Lucas garante que o Sharjah FC entrará forte na disputa pelo título.- Com certeza entraremos na competição pra chegar o mais longe possível. Tenho confiança no nosso grupo, no elenco que temos, e tenho certeza que vamos dar de tudo pra ganhar todos os jogos - disse Caio sobre as expectativas no torneio.