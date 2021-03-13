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Caio Lucas espera conquistar o título da Liga Árabe e destaca: 'encarar como seis decisões'

Atacante brasileiro foi um dos destaques do Sharjah FC na última partida e manteve viva a esperança de título nacional do clube...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 14:41
Crédito: Caio deu duas assistencias no último jogo da Liga Árabe (Divulgação/Sharjah FC
Na última quinta-feira, o Sharjah FC, que vinha de resultados negativos, se recuperou e venceu o Khor Fakkan por 5 a 1. Responsável por duas assistências no duelo, o atacante brasileiro Caio Lucas comemorou o bom jogo da equipe e os três pontos conquistados após três derrotas em sequência.- Muito feliz pela minha atuação individual, as assistências, mas principalmente pelo nosso jogo coletivo. Conseguimos dar uma respostas após algumas atuações abaixo da nossa capacidade, soubemos nos impor, fizemos um grande jogo e alcançamos essa vitória elástica - comentou Caio.
O brasileiro ainda acredita que a equipe conseguirá se recuperar no campeonato e voltará a brigar pelo título.
- Estávamos com uma vantagem boa e, devido alguns problemas, acabamos tendo atuações abaixo do nosso ideal e deixamos essa liderança escapar. Mas todos aqui ainda acreditam no título. Sabemos da nossa capacidade, que temos um time qualificado e ainda dá pra buscar.O Sharjah FC agora está na segunda colocação da competição, quatro pontos atrás do Al-Jazira, restando 18 pontos em disputa até o fim da Liga dos Emirados. Caio já sabe qual é a mentalidade para os próximos duelos para que a taça seja conquistada.
- Temos de encarar como seis decisões, finais mesmo. Tenho certeza que temos toda a capacidade de pontuar bem e chegar esse título. É essa a mentalidade e buscar níveis de atuação como o desse último jogo.

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