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Caio Lucas comemora renovação com o Sharjah: ‘Objetivo é ganhar tudo’

Na última semana, o clube dos Emirados Árabes anunciou a renovação e compra do atacante brasileiro, que pertencia ao Benfica. Foram dez gols marcados pelo clube...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 20:21

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 20:21
Crédito: Divulgação/Sharjah
Durante a última semana, o Sharjah FC, dos Emirados Árabes, anunciou a renovação e compra do atacante Caio Lucas, que pertencia ao Benfica, de Portugal, e esteve no clube por empréstimo nessa temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Um dos destaques do Sharjah no ano com dez gols em 36 jogos, Caio assinou novo vínculo até 2024 com a equipe árabe.
- O sentimento é de felicidade por estar aqui, num clube em que me senti em casa novamente. Tive uma passagem não muito boa de se lembrar no Benfica, mas tudo foi da vontade de Deus. Mas muito feliz com essa nova etapa, renovar meu contrato, ter a chance de retribuir essa confiança que eles tiveram em mim. Novos pensamentos, novos projetos do clube - disse Caio.
O atacante traçou, também, os planos para a temporada: conquistar todas as competições que o Sharjah entrar. Ele explicou a falta de títulos no último ano.
- O Sharjah foi campeão há três anos depois de muito tempo, então isso despertou aquele desejo de querer mais. Temos uma equipe muito qualificada, mas acabamos prejudicados na última temporada por desfalques de COVID, lesões, enfim. Mas esse ano já vejo a gente muito preparado para brigar não só pela AFC, mas também pelo nacional. Ano passado chegamos próximos, mas os desfalques acabaram nos atrapalhando. Mas nosso objetivo é ganhar tudo que participarmos.

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