Caio Lucas comemora renovação com o Sharjah: ‘Objetivo é ganhar tudo’

Crédito: Divulgação/Sharjah

Durante a última semana, o Sharjah FC, dos Emirados Árabes, anunciou a renovação e compra do atacante Caio Lucas, que pertencia ao Benfica, de Portugal, e esteve no clube por empréstimo nessa temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Um dos destaques do Sharjah no ano com dez gols em 36 jogos, Caio assinou novo vínculo até 2024 com a equipe árabe.

- O sentimento é de felicidade por estar aqui, num clube em que me senti em casa novamente. Tive uma passagem não muito boa de se lembrar no Benfica, mas tudo foi da vontade de Deus. Mas muito feliz com essa nova etapa, renovar meu contrato, ter a chance de retribuir essa confiança que eles tiveram em mim. Novos pensamentos, novos projetos do clube - disse Caio.

O atacante traçou, também, os planos para a temporada: conquistar todas as competições que o Sharjah entrar. Ele explicou a falta de títulos no último ano.