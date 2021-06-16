Caio Lucas avalia temporada no Sharjah e prepara retorno ao Benfica

Crédito: Caio Lucas fez boa temporada com a camisa do Sarjah (Divulgação / Sharjah FC

Depois de uma temporada muito positiva com a camisa do Sharjah, na qual marcou seis gols e deu 10 assistências em 28 jogos, o atacante Caio Lucas curte os últimos dias de férias no Brasil antes de se reapresentar ao Benfica, de Portugal, clube com o qual tem contrato até 2023.O atacante brasileiro avaliou o ano pelo clube dos Emirados Árabes como positivo, principalmente a participação na primeira fase da AFC Champions League, na qual o clube lidera o Grupo B com 11 pontos e já está garantido nas oitavas.

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- Acho que foi um ano muito proveitoso, um futebol que eu já conhecia, uma competição forte, que já estou acostumado. Então acho que valeu bastante a pena, fiquei feliz com o rendimento - disse Caio, que completou:

- Tínhamos o objetivo de ser campeões, mas infelizmente não conseguimos. Mas ficamos felizes com o fim do ano, a campanha na primeira fase da AFC, que é muito importante para o clube. Então creio que tivemos uma boa passagem.

Ainda sem ter uma definição de onde atuará na temporada 2021/22, Caio Lucas se reaprentará ao Benfica do técnico Jorge Jesus no início de julho. O brasileiro, inclusive, já projeta a pré-temporada com o clube português.