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Caio Lucas avalia temporada no Sharjah e prepara retorno ao Benfica

Após boa temporada no futebol árabe, brasileiro busca conquistar técnico Jorge Jesus...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 10:20

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 10:20

Crédito: Caio Lucas fez boa temporada com a camisa do Sarjah (Divulgação / Sharjah FC
Depois de uma temporada muito positiva com a camisa do Sharjah, na qual marcou seis gols e deu 10 assistências em 28 jogos, o atacante Caio Lucas curte os últimos dias de férias no Brasil antes de se reapresentar ao Benfica, de Portugal, clube com o qual tem contrato até 2023.O atacante brasileiro avaliou o ano pelo clube dos Emirados Árabes como positivo, principalmente a participação na primeira fase da AFC Champions League, na qual o clube lidera o Grupo B com 11 pontos e já está garantido nas oitavas.
> Veja a tabela da Eurocopa
- Acho que foi um ano muito proveitoso, um futebol que eu já conhecia, uma competição forte, que já estou acostumado. Então acho que valeu bastante a pena, fiquei feliz com o rendimento - disse Caio, que completou:
- Tínhamos o objetivo de ser campeões, mas infelizmente não conseguimos. Mas ficamos felizes com o fim do ano, a campanha na primeira fase da AFC, que é muito importante para o clube. Então creio que tivemos uma boa passagem.
Ainda sem ter uma definição de onde atuará na temporada 2021/22, Caio Lucas se reaprentará ao Benfica do técnico Jorge Jesus no início de julho. O brasileiro, inclusive, já projeta a pré-temporada com o clube português.
- Eu tenho contrato com o Benfica e minha programação é reapresentar no clube, iniciar a pré-temporada e me colocar à disposição. Vou na intenção de ajudar no que eu puder.

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