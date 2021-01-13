Caio Henrique inicia 2021 em grande estilo no Monaco

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Contratado ao Atlético de Madrid no início da temporada, Caio Henrique vem se firmando a cada jogo no Monaco e tem sido uma das principais armas do técnico Niko Kovac na Ligue 1. O brasileiro teve ótimo desempenho na última rodada e contribuiu com uma bela assistência para Kevin Volland marcar o segundo na vitória por 3 a 0 sobre o Angers. Motivado, Caio Henrique acredita que a equipe vem evoluindo e espera uma boa sequência nas próximas rodadas.

- A gente vem de quatro partidas sem derrotas, sendo três delas com vitórias nossas. É um momento importante na temporada e temos que aproveitar para seguir na cola dos primeiros colocados na classificação. Procuro seguir o que o treinador Kovac pede e felizmente pude dar uma assistência na partida contra o Angers. Estamos sempre buscando evoluir e agora é seguir forte para os próximos compromissos - disse Caio Henrique, que foi citado entre os melhores de sua posição na última rodada pela Ligue 1 e o melhor pelo site Made in Foot.

O Monaco ocupa no momento o 4o lugar na competição, atrás de Lyon, PSG e Lille. O próximo desafio será o Montpellier, fora de casa. Depois, o clássico contra o Olympique de Marselha. Para buscar uma vaga na Champions League, o time precisa terminar entre os três primeiros colocados. Com o início do segundo turno, a meta passa a ser uma aproximação do pelotão de cima na tabela.