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futebol

Caio Henrique inicia 2021 em grande estilo no Monaco

Um dos destaques na vitória sobre o Angers na última rodada da Ligue 1, lateral-esquerdo deu assistência e foi fundamental para o bom resultado
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LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 21:15

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 21:15

Crédito: Divulgação
Contratado ao Atlético de Madrid no início da temporada, Caio Henrique vem se firmando a cada jogo no Monaco e tem sido uma das principais armas do técnico Niko Kovac na Ligue 1. O brasileiro teve ótimo desempenho na última rodada e contribuiu com uma bela assistência para Kevin Volland marcar o segundo na vitória por 3 a 0 sobre o Angers. Motivado, Caio Henrique acredita que a equipe vem evoluindo e espera uma boa sequência nas próximas rodadas.
- A gente vem de quatro partidas sem derrotas, sendo três delas com vitórias nossas. É um momento importante na temporada e temos que aproveitar para seguir na cola dos primeiros colocados na classificação. Procuro seguir o que o treinador Kovac pede e felizmente pude dar uma assistência na partida contra o Angers. Estamos sempre buscando evoluir e agora é seguir forte para os próximos compromissos - disse Caio Henrique, que foi citado entre os melhores de sua posição na última rodada pela Ligue 1 e o melhor pelo site Made in Foot.
O Monaco ocupa no momento o 4o lugar na competição, atrás de Lyon, PSG e Lille. O próximo desafio será o Montpellier, fora de casa. Depois, o clássico contra o Olympique de Marselha. Para buscar uma vaga na Champions League, o time precisa terminar entre os três primeiros colocados. Com o início do segundo turno, a meta passa a ser uma aproximação do pelotão de cima na tabela.
- São três grandes equipes acima de nós na classificação, mas estamos num bom momento e temos tudo para brigar por uma vaga na Champions League da próxima temporada. Não será fácil, mas temos que pensar grande e ter objetivos. Teremos dois adversários fortes pela frente nas próximas rodadas e vamos dar 100% para que a gente consiga bons resultados e continue na briga da parte alta da classificação - concluiu.

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