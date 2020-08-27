Caio Henrique é anunciado como novo reforço do Monaco, da França

Crédito: Divulgação / Monaco

O Monaco anunciou oficialmente a contratação do brasileiro Caio Henrique, que estava no Atlético de Madrid. Meio-campista de origem, o atleta se destacou atuando na lateral-esquerda. Aos 23 anos, o jogador assinou contrato por cinco temporadas com a equipe do Principado. Os franceses pagaram 8 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões) pelo futebolista.- Eu estou muito feliz em iniciar essa nova aventura no Monaco. Eu estou chegando a um clube ambicioso, que é internacionalmente reconhecido e respeitado por sua história e seus títulos. Não vejo a hora de conhecer meus companheiros, mas também descobrir o Campeonato Francês, que é muito popular no Brasil - disse Caio Henrique.

Com passagem pelas categorias de base do Santos, Caio Henrique foi revelado pelo Atlético de Madrid, mas não recebeu muitas oportunidades. Atuou no Paraná Clube em 2018, onde se destacou. Foi para o Fluminense no seguinte, onde se transformou em lateral. Em 2020, o brasileiro estava no Grêmio, mas retornou ao clube da capital espanhola antes de ser vendido.