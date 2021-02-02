Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Caio Henrique comemora fase de garçom em arrancada do Monaco

Com três assistências nos últimos quatro jogos, lateral se destaca na sequência de cinco vitórias consecutivas da equipe no Campeonato Francês
...
LanceNet

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:52

Em grande fase no futebol francês, o brasileiro Caio Henrique entrou novamente na seleção da rodada pelo jornal "L’ Equipe". O lateral teve mais uma boa atuação e ajudou o Monaco a vencer o Nantes, por 2x1, fora de casa, na última rodada. Com mais uma assistência para gol, o brasileiro destacou o bom momento da equipe e a parceria com o atacante Kevin Volland dentro de campo.
- É uma sequência de vitórias muito importante e que nos enche de confiança para o restante da temporada. Evoluímos bastante em alguns aspectos e estamos conseguindo fazer o que o treinador Niko Kovac vem nos pedindo durante os treinamentos. Fico feliz por estar contribuindo com assistências para os gols e isso é fruto também do entrosamento com os companheiros. Temos atacantes de muita qualidade e a movimentação deles dentro da área adversaria facilita na hora de fazer as jogadas. Volland e Ben Yedder vivem um grande momento e temos que saber aproveitar - disse.
Em quarto lugar no Campeonato Francês, o Monaco segue na briga pelas primeiras colocações. O próximo adversário será o Nice, nesta quarta-feira, no estádio Louis II. A equipe está seis pontos atrás do líder Lille e busca a sexta vitória consecutiva na competição.Caio Henrique tem se destacado com o Monaco(Divulgação)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados