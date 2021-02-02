Caio Henrique comemora fase de garçom em arrancada do Monaco

Em grande fase no futebol francês, o brasileiro Caio Henrique entrou novamente na seleção da rodada pelo jornal "L’ Equipe". O lateral teve mais uma boa atuação e ajudou o Monaco a vencer o Nantes, por 2x1, fora de casa, na última rodada. Com mais uma assistência para gol, o brasileiro destacou o bom momento da equipe e a parceria com o atacante Kevin Volland dentro de campo.
- É uma sequência de vitórias muito importante e que nos enche de confiança para o restante da temporada. Evoluímos bastante em alguns aspectos e estamos conseguindo fazer o que o treinador Niko Kovac vem nos pedindo durante os treinamentos. Fico feliz por estar contribuindo com assistências para os gols e isso é fruto também do entrosamento com os companheiros. Temos atacantes de muita qualidade e a movimentação deles dentro da área adversaria facilita na hora de fazer as jogadas. Volland e Ben Yedder vivem um grande momento e temos que saber aproveitar - disse.
Em quarto lugar no Campeonato Francês, o Monaco segue na briga pelas primeiras colocações. O próximo adversário será o Nice, nesta quarta-feira, no estádio Louis II. A equipe está seis pontos atrás do líder Lille e busca a sexta vitória consecutiva na competição.Caio Henrique tem se destacado com o Monaco(Divulgação)