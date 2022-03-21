Caio Henrique celebra triunfo do Monaco sobre o PSG no Francês: 'Vitória que nos enche de moral'

Titular na vitória do Monaco sobre o Paris Saint-Germain no último domingo, por 3 a 0, no Campeonato Francês, o lateral-esquerdo Caio Henrique celebrou o triunfo sobre o líder do torneio nacional. O brasileiro, um dos destaques do clube monegasco, falou também da dificuldade de jogar contra os parisienses.

- É sempre um jogo diferente, até pelo fato de estarmos enfrentando uma grande equipe com muitos craques do nível de Neymar e Mbappé. Mas a gente já tinha enfrentado o PSG e sabíamos o que teria que ser feito para não dar chances a eles em nossa casa - declarou Caio.

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Sobre a atuação em si, o ex-jogador de Fluminense, Santos, Grêmio e Atlético de Madrid afirmou que a equipe teve muita intensidade e que os três pontos dão moral ao clube.

- Fizemos um primeiro tempo de muita intensidade e ótimo nível, conquistando uma boa vantagem para a etapa final. Uma vitória que nos enche ainda mais de moral e motivação para a reta final da temporada - finalizou o atleta.

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O Monaco e Caio Henrique agora terão um breve descanso durante a Data-Fifa e voltam a campo somente no dia 3 de abril, contra o Metrz, fora de casa, pela Ligue 1.