Caio Henrique avalia de forma positiva estreia pelo Mônaco

Crédito: Caio Henrique fez sua estreia pelo Monaco no último final de semana (Divulgação / Mônaco

Contratado junto ao Atlético de Madrid na última janela de transferências, Caio Henrique fez sua estreia oficial com a camisa do Mônaco no último domingo, no empate do time com o Montpellier por 1 a 1. Caio entrou aos 14 minutos da etapa final junto com o espanhol Césc Fábregas e teve boa participação ofensiva na construção de jogadas pelo lado esquerdo, que acabaram contribuindo para evitar a derrota da equipe comandada pelo técnico Niko Kovac.

- Me senti bem dentro de campo e procurei fazer o que o treinador me pediu, que era apoiar bastante o ataque, mas sem descuidar das minhas atribuições defensivas. Estávamos com um jogador a mais e conseguimos pressionar bastante o Montpellier, que tem uma defesa forte e bem organizada. Infelizmente a vitória acabou não vindo, mas conseguimos somar um ponto e agora temos que seguir evoluindo para que os bons resultados aconteçam.

Aos 23 anos, Caio Henrique já coleciona algumas convocações para as Seleções Brasileiras de base. Titular no último Pré-Olímpico que garantiu vaga nas Olímpiadas de Tóquio, adiada para 2021, o jogador vem se dedicando no dia a dia dentro do Monaco para seguir fazendo parte do projeto da busca por mais uma medalha de ouro no futebol.