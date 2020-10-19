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futebol

Caio Henrique avalia de forma positiva estreia pelo Mônaco

Recuperado de lesão, lateral-esquerdo entrou na segunda etapa e ajudou a equipe a buscar o empate diante do Montpellier. Próximo compromisso será contra o Lyon
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 11:12

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:12

Crédito: Caio Henrique fez sua estreia pelo Monaco no último final de semana (Divulgação / Mônaco
Contratado junto ao Atlético de Madrid na última janela de transferências, Caio Henrique fez sua estreia oficial com a camisa do Mônaco no último domingo, no empate do time com o Montpellier por 1 a 1. Caio entrou aos 14 minutos da etapa final junto com o espanhol Césc Fábregas e teve boa participação ofensiva na construção de jogadas pelo lado esquerdo, que acabaram contribuindo para evitar a derrota da equipe comandada pelo técnico Niko Kovac.
- Me senti bem dentro de campo e procurei fazer o que o treinador me pediu, que era apoiar bastante o ataque, mas sem descuidar das minhas atribuições defensivas. Estávamos com um jogador a mais e conseguimos pressionar bastante o Montpellier, que tem uma defesa forte e bem organizada. Infelizmente a vitória acabou não vindo, mas conseguimos somar um ponto e agora temos que seguir evoluindo para que os bons resultados aconteçam.
Aos 23 anos, Caio Henrique já coleciona algumas convocações para as Seleções Brasileiras de base. Titular no último Pré-Olímpico que garantiu vaga nas Olímpiadas de Tóquio, adiada para 2021, o jogador vem se dedicando no dia a dia dentro do Monaco para seguir fazendo parte do projeto da busca por mais uma medalha de ouro no futebol.
- É um objetivo que tenho e sei que preciso trabalhar forte para poder fazer parte disso. O importante é que estou recuperado e me sentindo bem fisicamente. Agora é pegar uma boa sequência de jogos no Mônaco para poder seguir com o meu sonho de disputar uma Olímpiada representando o Brasil no ano que vem, em Tóquio.

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