Caio fala sobre experiência no sub-20 do São Paulo e revela contato com Ceni

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net

A vitória do São Paulo sobre o Flamengo na ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20 foi especial para o atacante Caio, que marcou o gol da vitória. Destaque do time Sub-17, o jovem foi escalado como titular pelo técnico Alex de Souza e a surpresa deu resultado. Após a partida, o jogador falou sobre o nervosismo, já que foi apenas suas segunda partida como titular. No entanto, ele elogiou a confiança passada pelo técnico Alex.

- O Alex veio trabalhando comigo ao longo da semana, me preparando para esse jogo. Confesso que fiquei um pouco nervoso. Primeiro jogo no Brasileiro como titular, então bate aquela ansiedade, mas no primeiro toque na bola, já passou e conseguiu desempenhar meu futebol - disse Caio, ao site oficial do São Paulo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Quem marcou presença em Cotia foi o treinador da equipe principal, Rogério Ceni. Caio revelou que recebeu cumprimentos do ídolo são-paulino.

- Fiquei sabendo depois do jogo que ele estava em Cotia. Ele me cumprimentou pelo gol e pela atuação. Fico feliz pelo reconhecimento, mas ainda temos um caminho pela frente - disse o jogador.