Caio César marca e V-Varen Nagasaki vence na abertura da J-League 2, no Japão

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A temporada 2021 da J-League-2, a segunda divisão japonesa, entrou em cena neste fim de semana. E já teve brasileiro brilhando na primeira rodada. Na tarde deste sábado (27/02), madrugada no Brasil, o V-Varen Nagasaki venceu o Zweigen Kanazawa por 2 a 1, com um gol do meia brasileiro Caio César, ex-Avaí, e largou na frente no campeonato que classifica dois para a elite do Japão.

Veja a tabela do InglêsCaio César é um meia alto, de 1,93m, tem 25 anos e joga como segundo volante. Começou carreira profissional no Vila Nova (GO), em 2014, foi vendido ao Avaí, onde jogou de 2015 a 2017, e teve rápida passagem pelo Tombense (MG) antes de se transferir para o Kawasaki Frontale, do Japão. Em 2019, o clube o emprestou para o V-Varen Nagasaki, que o adquiriu definitivamente esse ano.

Já com pequena presença de público liberada no estádio, o V-Varen abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo, com o lateral-direito Maikuma. E logo depois, aos 15, Caio César ampliou com belo chute de fora da área. O Kanazawa diminuiu aos 8 minutos da etapa final, com Shimada, mas o time da casa soube segurar o resultado e garantir a primeira vitória na J-League 2.

- É sempre muito importante começar vencendo de forma segura e convincente. Nosso grande objetivo é levar o clube à elite do futebol japonês, mas sabemos que não será fácil, porque são apenas duas vagas e tem muito time de qualidade. Já demos um primeiro grande passo e fico muito feliz de ter ajudado com um gol - disse o paulistano Caio César, que joga com a camisa 6.