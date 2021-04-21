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Caio César faz gol e é eleito o nome do jogo em vitória do V-Varen Nagasaki no Japão

Meia, ex-Avaí, marca um dos gols no 3 a 1 sobre o Yamagata, e time pula para a oitava colocação da J-League 2
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Publicado em 21 de Abril de 2021 às 13:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 13:37
Crédito: site oficial do V-Varen Nagasaki
O V-Varen Nagasaki deu um belo salto na tabela da J-League 2, a segunda divisão japonesa, nesta quarta-feira (21/04). E muito graças ao meia Caio César, ex-Avaí. Com um gol do brasileiro, eleito o “homem do jogo”, a equipe derrotou o Yamagata por 3 a 1, de virada, e pulou para a oitava colocação.
O time da casa abriu o placar logo aos 5 minutos, com Riku Handa. Até Luan, o Menino Maluquinho, ex-Atlético-MG, empatar aos 23’. O V-Varen virou justamente com Caio César, já aos 33 minutos do segundo tempo, com uma bomba de fora da área. Logo em seguida, outro brasileiro, o atacante Edigar Junio, ex-Bahia, fechou o placar.- A gente precisava demais dessa vitória, para nos mantermos no pelotão de frente do campeonato. Fiz um gol na nossa estreia e fico muito feliz de poder voltar a marcar e ajudar a equipe, que teve uma grande atuação e mereceu o resultado. Que sirva como um combustível para nos empurrar ainda mais pra frente. Nosso grupo tem muita qualidade - disse Caio César após o jogo.
A J-League 2 está apenas na nona rodada. O líder é o Albirex Niigata, com 23 pontos, seguido pelo Ryukyu, que tem 22, hoje as duas equipes que subiriam para a divisão de elite do Japão. O V-Varen Nagasaki chegou aos 13 pontos e precisa mesmo acelerar para vislumbrar a J-League.

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