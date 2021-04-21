Caio César faz gol e é eleito o nome do jogo em vitória do V-Varen Nagasaki no Japão

O V-Varen Nagasaki deu um belo salto na tabela da J-League 2, a segunda divisão japonesa, nesta quarta-feira (21/04). E muito graças ao meia Caio César, ex-Avaí. Com um gol do brasileiro, eleito o “homem do jogo”, a equipe derrotou o Yamagata por 3 a 1, de virada, e pulou para a oitava colocação.

O time da casa abriu o placar logo aos 5 minutos, com Riku Handa. Até Luan, o Menino Maluquinho, ex-Atlético-MG, empatar aos 23’. O V-Varen virou justamente com Caio César, já aos 33 minutos do segundo tempo, com uma bomba de fora da área. Logo em seguida, outro brasileiro, o atacante Edigar Junio, ex-Bahia, fechou o placar.- A gente precisava demais dessa vitória, para nos mantermos no pelotão de frente do campeonato. Fiz um gol na nossa estreia e fico muito feliz de poder voltar a marcar e ajudar a equipe, que teve uma grande atuação e mereceu o resultado. Que sirva como um combustível para nos empurrar ainda mais pra frente. Nosso grupo tem muita qualidade - disse Caio César após o jogo.