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futebol

Caio celebra estreia como profissional do São Paulo: 'Um sonho realizado'

Atacante entrou no segundo tempo de São Paulo e Ituano no Estádio do Morumbi...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 16:22
O garoto Caio tem motivos para comemorar seu início de 2022. Após ser um dos destaques do time do São Paulo nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante fez sua estreia pelo profissional no domingo (30), no empate sem gols com o Ituano pelo Campeonato Paulista, em duelo realizado no Estádio do Morumbi.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Sensação indescritível, um dia sem dúvidas inesquecível. Entrar no Morumbi com a torcida aplaudindo, apoiando, com a camisa do São Paulo em um jogo profissional. É um sonho de infância realizado, mas quero muito mais com essa camisa. Agora é seguir trabalhando para realizar novos sonhos pelo São Paulo - afirmou o atacante são-paulino.
Um dos principais diferenciais de Caio na frente é a velocidade e a facilidade em driblar o adversário. E o técnico Rogério Ceni optou por promover a estreia do garoto aos 14 minutos do segundo tempo, quando entrou na vaga de Welington.
- Todo o grupo, o Rogério, sua comissão vêm me passando muita confiança. Venho aprendendo muito no dia a dia com cada um. Procuro estar sempre observando em cada trabalho, treinamento para que eu possa estar crescendo e evoluindo. Então espero ajudar muito a equipe com todos eles sempre que tiver oportunidades - completou Caio.
Crédito: OatacanteCaiofoiumdosdestaquesdaCopinha2022(Foto:AndersonRodrigues/Saopaulofc.net

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