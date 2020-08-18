Caio Borges e Lucas Rex reforçam o sistema defensivo do Rio São Paulo

O Rio São Paulo acertou a chegada de mais dois nomes para reforçar o sistema defensivo da equipe para a temporada de 2020. As novidades do clube desta vez são o goleiro Caio Borges e o zagueiro Lucas Rex. A dupla já trabalha sob o comando do técnico Palinha na preparação do time para a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca. O arqueiro tem 27 anos de idade e estava no America-RJ. O defensor, por sua vez, tem 25 anos e chega do futebol de Portugal, onde defendeu o Real SC.

Caio começou a carreira no Flamengo e tem experiência no cenário do Rio de Janeiro. Na última temporada foi um dos principais jogadores da sua posição no futebol carioca, quando foi campeão da Copa Rio e disputou o acesso à elite do Estadual até o último momento com o Bonsucesso - e quebrando o recorde de minutos sem tomar gols com a camisa do clube. A estrutura e o projeto apresentado foram exaltados pelo atleta no acerto. - Estou muito feliz com o acerto com o Rio São Paulo. O grupo é de muita qualidade e encontrei um ambiente de trabalho que vai possibilitar a gente brigar não só pelo acesso, quanto pelo título da Segundona do Carioca. É um campeonato difícil, mas a qualidade do elenco e o planejamento deixam o time em condições de chegar forte em tudo que disputarmos.

Na sua galeria, o goleiro conta, entre outros títulos, também com a conquista da Copinha de 2011, quando defendia o Flamengo. No seu currículo estão Genus-Ro e Iporá-GO, fora do Rio, além do Nova Iguaçu. A velocidade de reação, a reposição de bola e a capacidade de pegar pênaltis são uma das qualidades do novo atleta do Rio São Paulo.

Já Lucas Rex começou a carreira no Rio Grande do Sul, apesar de ter nascido em Nova Iguaçu, no Rio. O jogador fez a base no Grêmio e está indo para a sua segunda experiência no futebol carioca - anteriormente defendeu o Macaé. O jogador foi firme ao destacar suas ambições com a camisa do Alvinegro do Campinho neste ano de 2020.

- A expectativa é super positiva. Fico muito feliz de fazer parte do projeto e também pela confiança que a diretoria e a comissão técnica demonstraram em mim. Chego com o objetivo de buscar o acesso. A equipe chegou à Série B1 neste ano, mas miramos alto nessa temporada. A meta é o acesso e o título - falou.

O zagueiro, apesar de destro, tem capacidade de atuar pelos dois lados da defesa e é um exemplo de como o técnico Palinha e o comando do futebol do clube estão montando o elenco para a atual temporada: jogadores qualificados e que se encaixam em funções múltiplas em campo.

FICHAS TÉCNICAS

- CAIO

Nome: Caio Fernando BorgesPosição: GoleiroNascimento: 19/07/1993, em São Gonçalo (RJ)Altura e peso: 1,85m - 88kgÚltimo clube: America-RJClubes: Flamengo, Bonsucesso, São Cristóvão, Genus-RO, Nova Iguaçu, Iporá-GO e America