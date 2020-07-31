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Caio Alexandre fala de entrosamento com Honda no Botafogo: 'Tem me ensinado bastante'

Volante de 21 anos tem feito uma parceria afinada com o astro japonês no meio-campo do Glorioso, que já foi alvo de elogios da comissão técnica e dos torcedores do clube...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:48

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 15:48
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um dos destaques do Botafogo na atual temporada, o meia Caio Alexandre tem ganhado, a cada dia, a confiança do torcedor e da comissão técnica. Revelado nas categorias de base de General Severiano, o jogador de 21 anos já ganhou elogios do técnico Paulo Autuori pela parceria afinada com o japonês Keisuke Honda, no meio-campo alvinegro.
– É um prazer jogar ao lado dele, você aprende muito no dia a dia, nos jogos, treinamentos. Ele nos passa muita coisa boa, tem me ensinado bastante, me aconselhado dentro do possível. Tenho escutado tudo que ele passa, porque sei que é bom para o meu crescimento e quero continuar me dedicando assim para dar bons frutos ao Botafogo – afirmou Caio à Botafogo TV, nesta sexta-feira.
O jovem revelou ainda, o que Autuori tem exigido da dupla durante os treinamentos.
– O professor sempre pede para darmos dinâmica para o jogo, ter uma boa saída de bola, preencher bem os espaços na marcação e pressionar o adversário. Estamos nos encaixando a cada dia nos treinos, agora é continuar crescendo. Eu vejo as coisas que ele faz, às vezes dribla o cara no domínio. Tento olhar o posicionamento dele para conseguir sair da marcação e dar uma dinâmica maior – frisou.
Caio Alexandre e Honda devem entrar em campo com a equipe, neste sábado, às 17h, quando o Botafogo faz novo amistoso com o Fluminense, no Nilton Santos.

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